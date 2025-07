Superman de James Gunn llega a los cines este viernes 11 de julio y lo hará en plena polémica. El director ha comparado al superhéroe con un inmigrante llegado a Estados Unidos, definiendo la cinta como un reflejo de la historia del país y recalcando que la “política” y la “moralidad” son los pilares temáticos de la película. Estos comentarios le valieron numerosas críticas por parte del movmiemto MAGA y sectores afines a Trump, una reacción a la que ahora también se ha sumado un actor que previamente interpretó al icónico personaje.

Dean Cain dio vida a Clark Kent en "Lois y Clark: Las nuevas aventuras de Superman", serie que se emitió en los años 90. En una entrevista con TMZ, el actor ha asegurado que vincular Superman con la cuestión migratoria ha sido “un error de James Gunn que va a hacer daño a los números de la película”.

“Estaba emocionado por la película, estoy emocionado por ver qué es porque James Gunn parece tener sentido del humor y no ha habido mucho humor en las últimas versiones de Superman. Me encanta el humor en Superman y quiero que sea un éxito, pero no me gusta ese apunte político”, lamentó.

Dean Cain, actor que interpretó a Superman, cuestionó la nueva película de James Gunn. (Foto: Warner)

Sean Gunn, hermano del director y actor que encarna a Maxwell Lord en el filme, defendió al realizador declarando a Variety: “Superman es un inmigrante, y sí, las personas que apoyamos en este país son inmigrantes, y si no te gusta eso, no eres estadounidense. Las personas que dicen ‘no’ a los inmigrantes están en contra del modo de vida americano”. Respecto a estas declaraciones, Cain considera que “no van a ayudar a los números”.

“Realmente la gente tiene que informarse sobre el tema de la inmigración porque somos, con diferencia, el país más acogedor con la inmigración”, añadió el protagonista de Lois y Clark.

Cain hizo también referencia a los comentarios compartidos en Fox News, asegurando que desde la cadena querían plantear cuestiones como “¿Cuánto de woke va a hacer Hollywood a este personaje?” o “¿Por qué van a cambiar estos personajes para que existan según los tiempos actuales?”.

“En el caso de Superman, se trataba de verdad y justicia al estilo americano. Han quitado eso, han eliminado ese sello de identidad. Cambiar a personajes queridos no es una gran idea”, dijo Cain. “Ese estilo americano es acogedor con los inmigrantes, pero hay reglas. No puedes llegar diciendo: ‘Quiero eliminar todas las reglas en Estados Unidos porque quiero que sea más como Somalia’. Bueno, eso no funciona, porque tuviste que salir de Somalia para venir aquí. Tiene que haber límites, porque no podemos tener a todo el mundo en Estados Unidos. No podemos tener a todos, la sociedad colapsaría. Así que tiene que haber límites”, sentenció.

Cain considera que los comentarios de James Gunn eran innecesarios, esgrimiendo que “ya sabemos que Superman es un inmigrante, es un maldito alienígena”. “Además, Superman fue creado en 1938, justo antes del estallido de la Segunda Guerra Mundial. La verdad, la justicia y el modo de vida americano eran, y aún deberían ser, valores absolutamente claros”, apuntó.

El lema “Verdad, justicia y el modo de vida americano” no proviene originalmente de los cómics, sino que fue popularizado por el programa de radio Adventures of Superman a principios de los años 40 como un eslogan patriótico para generar apoyo durante la Segunda Guerra Mundial. Su asociación con el superhéroe se consolidó aún más durante la Guerra Fría, en la serie de televisión Las aventuras de Superman de los años 50. En ambos casos, el lema fue diseñado para presentar al héroe como un símbolo de la ideología estadounidense en períodos de intenso conflicto internacional.

Sin embargo, cabe destacar que los creadores de Superman, Jerry Siegel y Joe Shuster, eran hijos de inmigrantes judíos que escribieron el origen del Hombre de Acero como una alegoría sobre la inmigración. La historia de Kal-El, un niño enviado por sus padres desde un mundo en declive a otro lugar para encontrar seguridad tiene paralelismos con las vivencias de un refugiado que debe adaptarse a una nueva cultura sin olvidar sus raíces.

Con información de Europa Press