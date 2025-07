El secreto detrás de “Superman”: Rachel Brosnahan, David Corenswet y James Gunn lo cuentan todo en exclusiva

Río de Janeiro fue recientemente el epicentro de la emoción con la conferencia oficial de la película “Superman”, donde el director James Gunn y los protagonistas David Corenswet (Superman/Clark Kent) y Rachel Brosnahan (Lois Lane) ofrecieron perspectivas sobre la esperada película y el futuro del Universo DC. El trío profundizó en el proceso creativo, las dinámicas de los personajes y los temas subyacentes que buscan redefinir al icónico superhéroe para una nueva generación.

James Gunn: Por qué Superman y por qué dirigirlo él mismo

James Gunn reveló que su implicación en el proyecto de “Superman” comenzó incluso antes de su nombramiento oficial en DC. “La verdad es que ya había empezado a escribir ”Superman" antes de que me contrataran en DC”, compartió. Inicialmente, el plan se inclinaba por priorizar “Peacemaker” antes de sumergirse en “Superman”. Sin embargo, Gunn rápidamente reconoció el papel fundamental que Superman debía desempeñar en el floreciente nuevo Universo DC. “Sabía que necesitábamos algo así como un eje para el nuevo DCU, y Superman es el superhéroe original, y pensé que sería el perfecto para ser el centro del DCU”. Su decisión de dirigir la película personalmente surgió de esta profunda conexión con el personaje y la narrativa que ya estaba forjando, un vínculo que se solidificó aún más al encontrar a su elenco “perfecto” en Corenswet y Brosnahan.

Forjando la química: Rachel Brosnahan sobre la dinámica de Lois y Clark

Rachel Brosnahan ofreció una perspectiva elocuente sobre la construcción de la química única entre Lois y Clark, enfatizando su igualdad intelectual y el delicado equilibrio entre ternura y tensión. “Empieza con una gran escritura, esa es la verdad”, afirmó, destacando una extensa “escena de entrevista” entre los personajes que mostraba vívidamente su relación multifacética. Brosnahan señaló: “Ves esa ternura, ves su pasión mutua y por sus visiones del mundo”. Ella ve a Lois y Clark como “lados opuestos de la misma moneda”, ambos impulsados por una implacable búsqueda de la verdad y la justicia, pero abordándola desde ángulos diferentes. Lois siempre está “diez pasos por delante de todos los demás y se enorgullece mucho de ello”, mientras que Clark es “radicalmente presente”.

Rachel Brosnahan hace el papel de Lois Lane en "Superman". (Foto: Warner Bros.) / Warner Bros.

Brosnahan también contó una anécdota divertida sobre su prueba de pantalla, donde fueron “juntados a último momento”. A pesar de estar con jet lag y recién salidos de evaluaciones de acrobacias, sintieron una necesidad inmediata de “cuidarse el uno al otro”. Sin embargo, la escena exigía un cambio inmediato. “Tan pronto como la escena comienza, tenemos que empezar a atacarnos mutuamente y a echarnos en cara nuestras... tonterías”. Gunn confirmó su conexión natural, afirmando: “Ustedes llegaron con la química... simplemente estaba ahí. Era como electricidad”. Elogió particularmente la interpretación de Lois por parte de Brosnahan, observando: “Ver a Rachel como Lois poniendo a Superman en apuros y piensas: ‘Dios mío, puedo ver por qué el hombre más poderoso del mundo está enamorado de esta mujer porque ella es realmente una fuerza a tener en cuenta’”.

Equilibrando el legado y la visión fresca: La perspectiva de James Gunn

Al abordar el delicado acto de honrar el legado perdurable de Superman mientras se introduce una visión fresca y contemporánea, James Gunn afirmó que este equilibrio “surgió de forma natural”. Describió su proceso de escritura como el de un “periodista de mi imaginación”. “Simplemente observo lo que sucede frente a mí y lo anoto. Y si me divierte, si me conmueve, si lloro, si me río, entonces siento que generalmente también funciona para el público”. Explicó que le tomó tiempo encontrar “el ritmo de lo que pensaba que este Superman podía ser, que podía ser interesante, que no sería solo una repetición, sino que también sería muy fiel al personaje y a la historia del personaje”. La clave, enfatizó, fue “encontrar la novedad, encontrar lo que me resultaba emocionante... y luego también ser fiel a quién era Superman, a sus valores y a su bondad innata”.

Si tuvieran superpoderes: Las elecciones del elenco y el director

Cuando se les preguntó qué poder de Superman elegirían, David Corenswet optó inequívocamente por volar. “Ya he volado en avionetas y es una experiencia realmente increíble... Creo que no habría nada mejor que volar sin ventanas a tu alrededor”. Rachel Brosnahan hizo eco de su sentimiento por volar, pero rápidamente añadió los láseres oculares como una segunda opción convincente. “¿Quién no querría, sí, los láseres oculares son geniales para tus enemigos en cualquier momento dado?“. Sorprendentemente, James Gunn eligió la superfuerza. “Me encantaría volar. Volar sería divertido, pero con superfuerza podría, ya sabes, golpear a cualquiera y eso sería divertido”. Corenswet también señaló cómicamente la insistencia de Gunn en secuencias de vuelo realistas: “En la mayoría de las secuencias de vuelo de la película, tengo la cara salpicada de insectos porque James quería que fuera lo más realista posible”.

La dualidad de Clark y Superman: La interpretación de David Corenswet

David Corenswet profundizó en la crucial dualidad de Clark Kent y Superman, reconociendo su centralidad para la mayoría de los superhéroes. Sin embargo, postuló que la motivación de Superman para tener un alter ego difiere de la norma. Mientras que muchos héroes adoptan identidades secretas para salvaguardar a sus seres queridos y mantener una apariencia de vida ordinaria, Corenswet argumentó: “Creo que Superman sería muy feliz de vivir su vida normal como Superman. Creo que tiene una vida muy plena como Superman”. Para él, Clark Kent sirve como la expresión de Superman de su “amor por la humanidad y su deseo de explorar y experimentar realmente lo que es ser una persona”. Clark disfruta de los aspectos mundanos de la existencia humana, como ir al trabajo y lidiar con el tráfico, viéndolo como una forma de combatir su “soledad y su sentimiento de alienación de la humanidad”. En esencia, Clark Kent es la oportunidad de Superman para “hacer cosplay como una persona normal”.

Rachel Brosnahan sobre interpretar a una reportera e inspirar a periodistas

Rachel Brosnahan expresó su profundo entusiasmo por interpretar a una reportera, admitiendo abiertamente ser una “friki de la investigación”. Aprovechó la oportunidad para hablar con periodistas de investigación, con el objetivo de entender “qué les hace funcionar”. Brosnahan destacó una nueva apreciación por la profesión, especialmente a la luz de las conversaciones actuales sobre la “ética en el periodismo y la integridad periodística”, que cree que son “más importantes que nunca”.

El génesis de Krypto: La musa canina de James Gunn

James Gunn dirige no solamente la nueva película de "Superman", si no que está a la cabeza del nuevo DCU. (Foto: Warner Bros.) / Warner Bros.

James Gunn confirmó que Krypto, un personaje de la “era más loca de los cómics”, la Edad de Plata, está de hecho inspirado en su propio perro, Ozu. La aparición de Krypto en la película no fue simplemente una cuestión de dar vida a un personaje, sino más bien un momento de profunda, aunque humorística, revelación para Gunn. “Mi perro me estaba aterrorizando y me estaba haciendo la vida imposible y sentí un momento de gratitud cuando pensé, gracias a Dios que no tiene superpoderes porque mi casa parecería un hormiguero humano”. Este pensamiento encendió la idea de Krypto, quien se convirtió en “el elemento loco... el elemento caótico, el elemento que no sabíamos a dónde iba a ir o de dónde vendría después”. Gunn aprecia cómo Krypto altera la estructura convencional de tres actos, haciendo la historia “más fresca y divertida de escribir, sin duda, y creo que más divertida de ver”. La inclusión de Krypto llegó tarde en la etapa de preescritura, pero una vez que la idea se solidificó, proporcionó “el comienzo de la película” y dio forma a la narrativa a partir de ese momento.

Personalizando roles icónicos: Corenswet y Brosnahan sobre Superman y Lois

David Corenswet compartió el aspecto personal que inmediatamente conectó con él al interpretar a Superman: “la alegría que Superman siente en su trabajo, en sus responsabilidades”. Él cree que esto distingue a su Superman de otros que a menudo ven sus poderes como una carga. “A Superman simplemente le encanta lo que hace. Le encanta ser el tipo que puede volar y salvar el día”. Explicó que Lois sirve como un contrapunto vital, “la única en esta película que puede de alguna manera socavar su alegría porque hace las preguntas difíciles como periodista”. Esta dinámica, señaló Corenswet, responde a la pregunta de por qué se sienten atraídos el uno por el otro: “Necesita a alguien que le diga: ‘Tienes que pensar en estas cosas, no todo puede ser diversión todo el tiempo. Estás haciendo un trabajo serio y tienes que pensarlo’”.

Rachel Brosnahan añadió a esto, enfatizando cómo Lois y Clark “sacan a relucir la humanidad del otro”. Señaló que Lois, al igual que Superman, ama su trabajo y se enorgullece de su enfoque progresista. “Pero se necesitan mutuamente”, enfatizó Brosnahan, destacando el propio “talón de Aquiles” de Lois, su incapacidad para estar presente y ser vulnerable. “Sacan a relucir la humanidad del otro. Se necesitan mutuamente para ser las mejores versiones de sí mismos, no solo en esta relación, sino también en sus trabajos”.

Trayendo a los niños de vuelta al universo DC: La estrategia de James Gunn

James Gunn subrayó la inmensa importancia de reconectar a los niños con el Universo DC. “Creo que es increíblemente importante y por eso estamos creando todo tipo de historias diferentes para diferentes grupos de edad”, explicó. Esto incluye “películas familiares como Superman”, contenido más adulto como “Peacemaker”, e incluso “cortos de Krypto que saldrán en Max que son para niños más pequeños”. Gunn rememoró su propia infancia, donde los cómics presentaban un “mundo mágico de DC”. Su objetivo es recrear esa experiencia en películas, televisión y videojuegos, ofreciendo “diferentes puntos de entrada para diferentes personas para que todos puedan unirse a su manera”.

Rachel Brosnahan sobre Lois Lane como una mujer plenamente realizada

Rachel Brosnahan habló sobre cómo esta iteración de Lois Lane encarna su preferencia por interpretar a “mujeres plenamente realizadas, complicadas y tridimensionales”. Elogió el guion por mostrar “todos los diferentes lados de Lois”, destacando su igual ponderación. Brosnahan también admitió su cariño por las “mujeres obsesivas”, un rasgo que Lois ciertamente encarna como alguien que, en este caso, “literalmente irá hasta los confines de la tierra por las cosas en las que cree”. Destacó un aspecto crucial de esta versión: “parte de lo que significa ser una mujer fuerte es descubrir tu propia vulnerabilidad. Es apoyarse en las cosas que te dan miedo”. Brosnahan afirmó con confianza que esta Lois no es una damisela en apuros, argumentando que “nunca lo ha sido”. Lois “a veces se mete en problemas y se cae de un edificio... pero eso es lo que la hace divertida de ver y divertida de interpretar también”.

Trabajando con James Gunn: Un enfoque de dirección único

David Corenswet y Rachel Brosnahan elogiaron su experiencia trabajando con James Gunn, destacando su enfoque de dirección único. Corenswet se sintió “inmediatamente sorprendido por lo emocionado que estaba de hablar sobre las escenas de diálogo”. Esperaba que Gunn fuera un apasionado de las secuencias de acción, dada su meticulosa labor en guiones gráficos y diseño. Sin embargo, Corenswet se sintió “extremadamente agradecido al descubrir que estaba igual de emocionado de hablar durante una hora y media o dos horas sobre una escena de tres páginas entre Clark y Lois”. Gunn fomenta una inmersión profunda en las motivaciones de los personajes, haciendo preguntas que muchos directores podrían encontrar tediosas. Este espíritu colaborativo, particularmente en una película que no se centra en los orígenes, permitió a los actores “hablar sobre cómo imaginamos que sucedió y cómo afecta la forma en que interpretamos esta escena”. Corenswet afirmó: “Fue la mejor experiencia que he tenido en este set”.

Brosnahan se hizo eco de este sentimiento, enfatizando la creación deliberada de una “familia” en el set por parte de Gunn con una “política de cero imbéciles”. Señaló sus “meticulosas inmersiones profundas” para asegurar que el elenco y el equipo encajaran con esta ética. “Es un verdadero regalo poder trabajar con un director que no solo tiene una visión clara de lo que está en pantalla, sino también de la comunidad que estamos construyendo fuera de ella”. Destacó la confianza que Gunn inspira, permitiendo “espacio para el descubrimiento, para probar cosas”. Gunn, a su vez, elogió a sus actores, reconociendo su “bolsa de preguntas” que “casi siempre ayudan a mejorar la película”. Apreció su disposición a colaborar y su falta de sensibilidad, lo que permitió una comunicación directa y sincera sobre la realización cinematográfica.

El equilibrio entre la imagen mítica y la vulnerabilidad: El enfoque de James Gunn

James Gunn profundizó en cómo equilibró la imagen mítica de Superman con su vulnerabilidad inherente. Su principio rector es “¿y si fuera real?“. Este enfoque, perfeccionado por primera vez con Rocket Raccoon en ”Guardianes de la Galaxia", le permite basar personajes fantásticos en emociones con las que se puede empatizar. “Bien, esta es una película de Superman. Bueno, ¿y si él fuera real? ¿Cuáles serían sus sentimientos? Si tuviera una relación con Lois, ¿y si fuera real? ¿Cómo sería eso?”. Él ve a Lois como una “superhéroe en su búsqueda de la verdad”, una mujer que puede desafiar a un Superman casi “divino”. Este enfoque basado en la realidad se centra en “la relación de Superman consigo mismo y cómo la ve”. Al ambientar la película en una “Tierra alternativa” con metahumanos existentes, Gunn cree que permite una exploración más enfocada de “qué pasaría si fuera real en el sentido humano, no real en nuestro mundo, sino real para estas personas en su mundo”.

El Mensaje Duradero de Superman: Lo que los Creadores Quieren que Sienta el Público

Cuando se les preguntó qué emoción esperaban que el público se llevara de la película, James Gunn ofreció una respuesta profunda. Más allá de querer que la gente simplemente disfrute la película, expresó una aspiración más profunda: “Hay algo casi triste en el concepto de Superman porque todos deseamos que hubiera un Superman”. En un mundo lleno de caos, la gente anhela a alguien “confiable, hermoso y honesto como Superman para que venga y nos salve y sea bueno con nosotros”. Gunn espera que la película inspire al público a reconocer esa “pequeña parte de sí mismos que es eso. Que somos Superman. Cada uno de nosotros tiene esa pequeña pieza dentro de sí mismo que es Superman y que la sacamos al mundo”.

David Corenswet añadió que Superman “cree en el poder de la humanidad”. Él ama y siente curiosidad por la gente, buscando entenderlos mejor. Corenswet explicó que incluso en un mundo con un Superman, la película enfatiza “todas esas cosas dentro de nosotros, en nuestra capacidad de ser valientes y de encontrar ese poder dentro de nosotros mismos y de unirnos para lograr un cambio”. Rachel Brosnahan concluyó asegurando al público que, a pesar de los temas serios, la película también es “una aventura épica, un viaje salvaje. Hay increíbles secuencias de acción, un perro adorable, hay algo para todos”. Gunn añadió luego en tono juguetón: “También creo que está bien ser demasiado serio. Ya he dejado de preocuparme por no ser demasiado serio. Soy un hombre simple. Simplemente creo que la gente debería ser amable. Creo que la gente debería ser amable entre sí. Soy serio. Y creo que eso está bien y de alguna manera es lo más vanguardista de todo”.

“Superman” ya se encuentra disponible en todas las salas de cine de Perú.