“Superman” - Reseña: el héroe de la esperanza y un sólido inicio del nuevo DCU

Después de años de intentos fallidos por devolverle la grandeza al Hombre de Acero, James Gunn lo ha conseguido. Su “Superman”, protagonizado por un carismático David Corenswet, no solo nos trae de vuelta al héroe más emblemático de DC Comics, sino que además redefine qué significa ser un superhéroe en el siglo XXI. Esta no es otra película más sobre el tipo más fuerte de la Tierra; es una historia sobre un hombre bueno que intenta hacer lo correcto en un mundo cada vez más complicado.

Y lo mejor es que lo hace con mucho corazón, mucho humor... y un perro que se roba la película. En Saltar Intro de El Comercio ya vimos “Superman” y aquí te contamos que nos pareció.

Newsletter Saltar Intro Alfonso Rivadeneyra analiza las series y películas que no puedes perderte, todos los jueves.

Un Superman más humano que nunca

Lo primero que salta a la vista es el propio Superman. David Corenswet logra darnos un Clark Kent/Superman que es poderoso pero también vulnerable, optimista sin ser ingenuo, y heroico sin dejar de ser falible. Su Superman sonríe, sufre, se frustra cuando no logra salvar a todos, y tiene una ternura que recuerda a los mejores momentos de Christopher Reeve.

Lex Luthor (Nicholas Hoult), Superman (David Corenswet) y el director James Gunn en la producción de la película. (Foto: Warner Bros.) / Warner Bros

Lejos de la versión casi mesiánica de Zack Snyder, Gunn nos presenta a un Superman que pierde peleas, que duda de sí mismo y que no siempre tiene las respuestas. El corazón de la película es su vulnerabilidad emocional, algo que Corenswet transmite con pequeñas miradas y gestos sencillos, lejos del grandilocuente sufrimiento que ya habíamos visto antes.

Krypto, el alma cómica (y emocional) de la película

Pero si hay un personaje que roba cada escena en la que aparece, ese es Krypto. El perro superpoderoso, creado por CGI pero inspirado en el perro real de James Gunn, no solo aporta algunos de los momentos más divertidos de la película, sino que también es un reflejo del propio Superman: poderoso, leal, pero imperfecto.

Krypto es el perro hecho con puro CGi tomado desde la mascota del mismísimo James Gunn. (Foto: Warner Bros.) / Warner Bros

Krypto no es el típico perro obediente de las caricaturas. Es revoltoso, terco y muchas veces hace lo que le da la gana, dejando a Superman más de una vez en apuros. Sus travesuras, especialmente en la Fortaleza de la Soledad, son memorables y aportan calidez a una historia que por momentos podría haber sido demasiado épica o política.

Mr. Terrific: el inesperado y destacado

Entre los nuevos personajes que Gunn introduce en el DCU, uno destaca con fuerza: Mr. Terrific, interpretado por un brillante Edi Gathegi. Este genio tecnológico y líder del incipiente equipo llamado Justice Gang no solo aporta cerebro y estrategia, sino también una intensidad emocional que equilibra perfectamente el humor y la acción de la película.

Gathegi logra que Mr. Terrific no sea solo el típico “héroe secundario”, sino un personaje con peso propio, cuyas dudas y convicciones enriquecen el conflicto principal. Su química con Superman (y sus inevitables choques de opinión) son parte clave de la dinámica del grupo.

La Justice Gang: nuevos héroes, nuevos problemas

Junto a Mr. Terrific, la Justice Gang está conformada por una feroz Hawkgirl (interpretada con garra por Isabela Merced) y un insufrible pero carismático Guy Gardner/Green Lantern (Nathan Fillion, desatado). Este trío no está ahí para adornar la película o servir de cameo para futuras entregas; son personajes activos en la historia, con sus propios dilemas y agendas.

La Justice Gang está conformada por Guy Garner (Nathan Filion), Hawkgirl (Isabela Merced) y Mr. Terrific (Edi Gathegi).

Su presencia ayuda a pintar un mundo más amplio, donde Superman no es el único metahumano, pero sí el más comprometido con salvar vidas, cueste lo que cueste. Las tensiones entre ellos generan algunos de los mejores diálogos del filme.

Lex Luthor, el villano que necesitábamos

Nicholas Hoult reinventa a Lex Luthor como un tecnócrata egocéntrico, un magnate fascista que controla desde las corporaciones hasta los gobiernos, y que representa todos los temores contemporáneos sobre el poder desmedido de las grandes fortunas. Hoult entrega un Luthor frío, manipulador y peligrosamente humano, capaz de hacer que hasta Superman dude de su propósito.

Sus planes van mucho más allá de la destrucción física: busca socavar la imagen pública de Superman, manipular redes sociales y sembrar dudas sobre su verdadero papel en el mundo. Es un villano moderno, tan peligroso con su influencia como con su ciencia.

Nicholas Hoult hace de Lex Luthor, el archienemigo de Superman y cumple a cabalidad. (Foto: Warner Bros.) / Warner Bros

Rachel Brosnahan, una Lois Lane con carácter y corazón

Si Superman necesitaba una compañera a su altura, Rachel Brosnahan cumple con creces en el papel de Lois Lane. Lejos de ser la clásica “damisela en peligro”, su Lois es inteligente, audaz y profundamente humana. Brosnahan le aporta una energía fresca al personaje: es una periodista tenaz, capaz de cuestionar al propio Superman con preguntas incómodas y de plantarse frente a cualquier amenaza con una mezcla de sarcasmo y valentía.

La química entre Brosnahan y David Corenswet es uno de los grandes aciertos de la película. Su dinámica no se basa solo en el romance clásico, sino en el respeto mutuo y la confrontación honesta. La película nos muestra una Lois que ya sabe que Clark es Superman, lo que permite explorar una relación más madura, donde ambos se desafían emocional e intelectualmente.

Rachel Brosnahan hace de Lois Lane en "Superman". (Foto: Warner Bros.) / Warner Bros

Además, Brosnahan consigue darle a Lois un toque de vulnerabilidad sutil, sin perder su fortaleza. Sus escenas juntos, ya sea discutiendo en el apartamento o trabajando codo a codo en el Daily Planet, son tan emocionantes como cualquier secuencia de acción. En un universo que suele olvidarse de los personajes humanos, Lois Lane aquí brilla como un ancla emocional indispensable para la historia y para Superman mismo.

No todo es perfecto: una historia predecible pero efectiva

Ahora bien, aunque “Superman” logra emocionar y entretener, no escapa del todo a ciertos clichés del género. El viaje del héroe, los conflictos geopolíticos y el enfrentamiento final contra el villano de turno siguen una estructura bastante predecible. La historia, por momentos, se siente como si ya la hubiéramos visto en otros superhéroes, con giros que, si bien funcionan, no sorprenden demasiado.

Pero lo curioso es que esto no juega en su contra. Gunn sabe que está trabajando con un mito clásico, y por eso no intenta reinventar la rueda, sino hacerla girar con más color, corazón y humanidad. Lo importante aquí no es tanto el qué, sino el cómo. Y el cómo está cargado de estilo, humor y emoción. Así que aunque algunos giros se vean venir, la película nunca pierde el ritmo ni el encanto.

Un Superman con conflictos reales

Lejos de centrarse solo en las peleas espectaculares (que sí las hay, y son impresionantes), Gunn nos regala un Superman enfrentado a dilemas morales muy humanos. ¿Debe intervenir en conflictos internacionales? ¿Hasta qué punto debe influir en la política de los humanos? ¿Cómo seguir siendo un símbolo de esperanza cuando todos cuestionan tus decisiones?

La pareja entre Superman (David Corenswert) y Lois Lane (Rachel Brosnahan) se consolida en esta cinta. (Foto: Warner Bros.) / Warner Bros

Estas preguntas no solo enriquecen al personaje, sino que dan forma a una historia relevante y actual, donde el heroísmo no es blanco o negro.

Acción vibrante y humor bien equilibrado

James Gunn demuestra nuevamente su habilidad para manejar grandes elencos y secuencias de acción llenas de energía sin perder el corazón de la historia. Las batallas son visualmente espectaculares, pero nunca pierden de vista lo que está en juego emocionalmente para los personajes. Además, el humor, tan característico del director, aparece en los momentos justos, aliviando la tensión pero sin ridiculizar a los héroes.

Un inicio sólido para el nuevo DCU

Quizá lo más sorprendente de “Superman” es que, sin necesidad de largos prólogos o presentaciones interminables, Gunn logra que el mundo del DCU se sienta vivo y lleno de posibilidades. Todo está al servicio de esta historia. Y eso, irónicamente, es lo que más ganas te deja de ver lo que viene después.

Conclusión: El Superman que necesitábamos

La nueva “Superman” es una película que entiende el mito del personaje, pero también sus posibilidades contemporáneas. No se avergüenza de ser optimista, colorida y emocional. Gunn y Corenswet han dado vida a un Superman que no solo salva el día, sino que nos recuerda por qué seguimos necesitando héroes así: imperfectos, pero que siempre eligen hacer el bien.

El nuevo DCU arranca con el pie derecho. Y si todas las películas que vengan después son tan cuidadas, divertidas y conmovedoras como esta, entonces sí, el nuevo universo de DC tiene un futuro brillante por delante.

“Superman” se estrena este jueves 10 de julio en cines de Perú.