Este 10 de julio se estrena oficialmente la nueva película de “Superman” protagonizada por David Corenswet. La cinta es dirigida por James Gunn y pertenece al nuevo universo de DC. Aquí te mostramos el tráiler oficial que acaba de salir.

Nuevo tráiler oficial de “Superman”

La nueva era del universo cinematográfico de DC inicia oficialmente con “Superman”, la esperada película que marca el primer lanzamiento de DC Studios bajo la dirección creativa de James Gunn y Peter Safran. Distribuida por Warner Bros. Pictures, esta ambiciosa producción promete devolver al superhéroe más emblemático a lo más alto del género, combinando acción, emoción y humanidad.

Dirigida y escrita por el propio Gunn, “Superman” presenta una nueva mirada al personaje creado por Jerry Siegel y Joe Shuster. En esta versión, el héroe de Krypton no solo lucha por la justicia, sino que también encarna una profunda compasión y una fe inquebrantable en la bondad del ser humano, en lo que parece ser una mezcla equilibrada entre espectáculo y sensibilidad.

David Corenswet, conocido por sus papeles en “Twisters” y “Hollywood”, encabeza el elenco en el doble rol de Superman y Clark Kent. A su lado, Rachel Brosnahan (“The Marvelous Mrs. Maisel”) interpreta a la intrépida periodista Lois Lane, mientras que Nicholas Hoult (“X-Men”) asume el papel del icónico villano Lex Luthor.

El reparto también incluye a Edi Gathegi (“For All Mankind”), Anthony Carrigan (“Barry”), Nathan Fillion (“Guardians of the Galaxy”), Isabela Merced (“Alien Romulus”), Skyler Gisondo (“Licorice Pizza”), Sara Sampaio, María Gabriela de Faría, Wendell Pierce, Alan Tudyk, Pruitt Taylor Vince y Neva Howell.

Sinopsis de “Superman”

La historia sigue a Clark Kent mientras intenta reconciliar su herencia kryptoniana con su crianza humana en Smallville, Kansas. La película no será una historia de origen, sino que presentará a un Superman joven, ya establecido como superhéroe y periodista, que lucha por equilibrar su identidad dual en un mundo que cuestiona la bondad y la esperanza.

Reparto principal de “Superman”

David Corenswet como Clark Kent / Superman

como Clark Kent / Superman Rachel Brosnahan como Lois Lane

como Lois Lane Nicholas Hoult como Lex Luthor

como Lex Luthor Edi Gathegi como Michael Holt / Mister Terrific

como Michael Holt / Mister Terrific Anthony Carrigan como Rex Mason / Metamorfo

como Rex Mason / Metamorfo Nathan Fillion como Guy Gardner (Green Lantern)

como Guy Gardner (Green Lantern) Isabela Merced como Hawkgirl

como Hawkgirl Skyler Gisondo como Jimmy Olsen

como Jimmy Olsen Sara Sampaio como Eve Teschmacher

como Eve Teschmacher María Gabriela de Faría como Angela Spica / The Engineer

como Angela Spica / The Engineer Wendell Pierce como Perry White

como Perry White Alan Tudyk como voz del robot kryptoniano “Cuatro”

como voz del robot kryptoniano “Cuatro” Pruitt Taylor Vince como Jonathan Kent

como Jonathan Kent Neva Howell como Martha Kent

como Martha Kent Milly Alcock como Kara Zor-El / Supergirl

como Kara Zor-El / Supergirl Sean Gunn como Maxwell Lord

como Maxwell Lord Will Reeve (hijo de Christopher Reeve) como reportero en un cameo

Además, la película contará con la aparición de Krypto, el perro con superpoderes de Superman, y los robots kryptonianos Kelex, Cuatro, Cinco y Doce.

Ficha técnica de “Superman”

Título : Superman

: Dirección y guion : James Gunn

: James Gunn Producción : DC Studios y Warner Bros. Pictures

: DC Studios y Warner Bros. Pictures Fecha de estreno : 10 de julio de 2025

: 10 de julio de 2025 Género : Ciencia ficción, acción, superhéroes

: Ciencia ficción, acción, superhéroes Inspiración : Basada en el cómic All-Star Superman de Grant Morrison y Frank Quitely

: Basada en el cómic de Grant Morrison y Frank Quitely Música : John Murphy, incorporando una nueva versión del tema clásico de John Williams de 1978

: John Murphy, incorporando una nueva versión del tema clásico de John Williams de 1978 Edición : Jason Ballantine y William Hoy

: Jason Ballantine y William Hoy Efectos visuales : Stéphane Ceretti

: Stéphane Ceretti Rodaje: Noruega, Georgia y Ohio