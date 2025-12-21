La próxima película “Superman: Man of Tomorrow” suma a su elenco al actor alemán Lars Eidinger, quien interpretará a Brainiac, uno de los villanos más emblemáticos del universo DC. El anuncio fue confirmado por James Gunn, director del filme y actual responsable creativo del DC Universe.

La incorporación de Brainiac marca un giro narrativo en la saga del ‘Hombre de acero’, al introducir una amenaza de escala cósmica conocida por su inteligencia superior y su obsesión por recolectar conocimiento y destruir civilizaciones.

Lars Eidinger cuenta con una reconocida trayectoria en cine y televisión europea, con participaciones en producciones premiadas y festivales internacionales. Este proyecto representa su debut en una gran franquicia de superhéroes de Hollywood.

La cinta contará nuevamente con David Corenswet como Superman y Nicholas Hoult como Lex Luthor, personajes que, según adelantos, deberán enfrentar una amenaza que podría poner en riesgo al planeta y redefinir sus roles dentro de la historia.

“Superman: Man of Tomorrow” forma parte del plan de renovación del Universo DC, liderado por Gunn y Peter Safran, que busca construir relatos interconectados con un enfoque más fiel al material original de los cómics.

James Gunn anunció el regreso de Superman con su secuela oficial, "Man of Tomorrow" (Foto: Warner Bros.)

Con la llegada de Brainiac a la pantalla grande, la nueva película de “Superman” apunta a elevar el conflicto y la ambición visual de la saga, consolidando una nueva etapa el ‘Hombre de acero’ dentro del cine contemporáneo.