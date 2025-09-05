Luego del fenomenal éxito de la última película de “Superman”, los estudios DC confirmaron lo que muchos esperaban: ya está en marcha una secuela. Bajo la dirección de James Gunn, “Man of Tomorrow” se suma al nuevo universo cinematográfico, despertando expectativas sobre la siguiente etapa del Hombre de Acero y el futuro de sus aliados y enemigos.

El anuncio llega en un contexto inmejorable para DC Studios, que apuesta a consolidar su franquicia tras superar los US$600 millones en taquilla con la primera entrega, y con James Gunn al frente del proyecto como codirector ejecutivo y principal artífice de su ambicioso relanzamiento.

¿CUÁNDO SE ESTRENARÁ “HOMBRE DEL MAÑANA”?

La fecha oficial de estreno fue confirmada por el propio James Gunn el miércoles 3 de septiembre a través de sus redes sociales: “Man of Tomorrow” llegará a los cines el 9 de julio de 2027, exactamente dos años después de la cinta anterior. Gunn acompañó su anuncio con una ilustración exclusiva a cargo del legendario Jim Lee, en la que aparecen Superman y Lex Luthor. Esta imagen, en versión cómic, insinúa el regreso del villano con una nueva armadura, uno de los grandes atractivos visuales de la próxima película.

¿QUIÉNES ESTARÁN EN EL REPARTO DE “MAN OF TOMORROW”?

El elenco confirmado por los estudios DC incluye a David Corenswet como Superman y Nicholas Hoult en el papel de Lex Luthor, ambos repitiendo sus papeles tras el éxito anterior. También regresarán Rachel Brosnahan como Lois Lane, junto a Wendell Pierce (Perry White), Skyler Gisondo (Jimmy Olsen) e Isabela Merced (Hawkgirl). Se especula con la aparición de nuevos y clásicos personajes del universo DC, algunos de los cuales podrían formar equipo con Superman o enfrentarse a él, como Metamorpho, Mr. Terrific y otros aliados o enemigos.

El elenco confirmado por los estudios DC incluye a David Corenswet como Superman

¿DE QUÉ TRATA “MAN OF TOMORROW”?

Aún no hay detalles oficiales sobre la trama, pero el título “Man of Tomorrow” sugiere una exploración más filosófica y esperanzadora de Superman, mostrándolo como un ícono de progreso y moralidad para la humanidad. La imagen promocional insinúa una posible alianza o enfrentamiento directo entre Superman y Lex Luthor, con la famosa “Warsuit” en juego. Los rumores también señalan que podrían aparecer enemigos poderosos y la historia se tornará más coral, con Superman y Lex trabajando juntos ante una amenaza mayor.

