Tras la llegada al cine de la nueva película de “Superman”, la cual generó mucha expectativa porque relanzó después de varios años a uno de los superhéroes más importantes de todos los tiempos, las críticas a la producción que dirige James Gunn no se hicieron esperar. Por tal motivo, en los siguientes párrafos te damos a conocer que están diciendo los críticos sobre el filme protagonizado por David Corenswet.

La cinta sigue al famoso personaje que reconcilia su herencia kryptoniana con su familia humana adoptiva en Smallville, Kansas. Se estrenó el 10 de julio en Latinoamérica y al día siguiente en Estados Unidos.

Cabe precisar que la trama se inspira principalmente en el cómic “All-Star Superman” (2005-2008) de Grant Morrison y Frank Quitely. Esta producción es la primera película del Universo DC (DCU) producida por DC Studios y el segundo reinicio de la serie cinematográfica de “Superman”.

El nuevo filme de “Superman” sigue a Clark Kent tratando de equilibrar y reconciliar su herencia kryptoniana con su educación humana (Foto: Warner Bros. Pictures)

LO QUE HA DICHO LA CRÍTICA SOBRE “SUPERMAN”

A continuación, las críticas que se dicho tras la llegada a la pantalla grande de la nueva película de “Superman”:

Para Pete Hammond, de Deadline: “[James] Gunn ha cargado esta película con toneladas de acción, algunas bastante disparatadas, y se inspira en diversas películas y series anteriores, y en particular en el cómic All Star Superman de Grant Morrison y Frank Quitely , que ha inspirado gran parte de su guion. Corenswet es auténtico, un héroe de tiempos mejores que intenta difundir los valores anticuados del bien que han desaparecido del planeta”.

Para Luis Martínez, de El Mundo: “James Gunn regresa por enésima vez al principio para proponer una excesiva versión de unos orígenes del Hombre de Acero, donde brilla el oportuno comentario político (lo mejor), enternece la devoción por el cómic y agota definitivamente la ensordecedora exhibición digital”.

Para Oti Rodríguez Marchante, de ABC: “Lo mejor es el derrame de sentido del humor que hace en él James Gunn a través de los personajes de alrededor (...). Este Superman va de menos a más, con lo que se sale contento de la película”.

Para Carlos Boyero, del Diario El País: “El héroe es muy vulnerable, anda apaleado y sin ninguna fe en su proteica labor. Observo y escucho todo sin excesivo tedio, aunque con nulo interés. Y seguimos durante un abusivo tiempo en las pantallas con el ‘nada por aquí y nada por allá’. Para mi exclusivo gusto, aclaro”.

Para Owen Gleiberman, de Variety: “El Superman ligeramente cachorrito de David Corenswet irradia alegría en lo que hace, pero está lejos de ser invencible. Eso le da a la película un gran interés emocional (…). La nueva película no es tanto ‘oscura’, sino más bien una historia descabellada, tortuosa y multifacética con auténticos desafíos emocionales. Realmente se siente como un cómic hecho realidad, lo cual es una de las razones por las que trata los poderes de Superman como lo más espectacular y lo menos interesante de él”.

Para Scott Phillips, de Forbes: “Este Superman recupera las imágenes coloridas, el humor, las ocurrencias ingeniosas en medio de la batalla y el desenfado de los cómics clásicos. La película salta de una secuencia de acción a otra, lo que le da una sensación de ritmo, pero también te das cuenta rápidamente de que hay un límite en las maneras de montar estas escenas de batalla con tanta carga de efectos especiales (…). Si bien, Superman no es una de las mejores películas del siglo XXI, representa bien el género”.

Para David Rooney, de The Hollywood Reporter: “El resultado es en gran medida una aventura de acción de cómic, pero con un cálido corazón humano (…). El guion de Gunn sin duda puede ser criticado por su excesiva acumulación de elementos, lo que a veces lo hace parecer torpe y recargado, pero lo más importante es que la película es divertida, ágil y disfrutable, un soplo de aire fresco, endulzado por un profundo cariño por el material y potenciado por un trío de protagonistas de éxito”.

Para Spencer Perry, de ComicBook.com: “Lo que hace que Superman funcione es que no teme adoptar los elementos del cómic que son la base del material original. No le preocupa en absoluto si algo se verá bien o no en la gran pantalla, una sombra que ha persistido en innumerables adaptaciones. Gunn confía en los personajes y en el mundo, y sabe que el público puede aceptar cosas que no ocurrirían en nuestra realidad sin cuestionar el realismo ni la cursilería (…). Ante el malestar del público con los superhéroes, Superman ha llegado casi como un antídoto”.

En “Superman”, vemos al superhéroe maltratado y poco reconocido por su labor (Foto: Warner Bros. Pictures)

