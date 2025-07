“Superman” regresa a la pantalla por todo lo alto. Se trata de la primera película del Universo DC (DCU) producida por DC Studios y el segundo reinicio de la serie cinematográfica de “Superman”. Si bien, se estrena en Estados Unidos el 11 de julio y un día antes, el 10, en Latinoamérica, de seguro estás ansioso por ver las aventuras y todo lo que deberá afrontar nuestro superhéroe de capa roja, algo que ya se anticipó en al tráiler, pero otra cosa que se preguntan los fanáticos es conocer su tiene escenas post-créditos. Descúbrelo a continuación.

En esta cinta, escrita y dirigida por James Gunn, el famoso personaje reconcilia su herencia kryptoniana con su familia humana adoptiva en Smallville, Kansas. La trama se inspira principalmente en el cómic “All-Star Superman” (2005-2008) de Grant Morrison y Frank Quitely. En esta ocasión, David Corenswet asume el rol protagónico.

La producción del largometraje que se inspira principalmente en el cómic “All-Star Superman” (2005-2008) (Foto: Warner Bros. Pictures)

¿REALMENTE “SUPERMAN” TIENE ESCENA POST-CRÉDITOS?

Sí. “Superman” tiene no una sino dos escenas post-créditos. Si en caso no quieres arruinar por anticipado la emoción de ver la nueva película, te recomendamos no seguir leyendo, pues revelaremos de cuáles se trata. Y es que para todos es sabido que normalmente cuando se presentan estas es porque vendrán secuelas.

La primera escena post-créditos. Aparece poco después de los títulos iniciales. Ahí vemos a Superman con el adorable Krypto, su perro con poderes, en lo que parece ser la superficie de la Luna. Él se encuentra de espaldas abrazando a su fiel amigo.

La primera escena post-créditos de "Superman" (Foto: Warner Bros. Pictures)

La segunda escena post-créditos. Se ve al final de todas las menciones. Se da cuando aparece Mr. Terrific cerrando la grieta entre dimensiones generada por Lex Luthor en Metrópolis; de esta manera, logra unir la ciudad. El resultado de la grieta en un edificio es observado por Superman, quien señala que la unión no es perfecta, algo que incomoda a Mr. Terrific que opta por irse.

¿QUÉ SIGNIFICA LA ÚLTIMA ESCENA POST-CRÉDITOS?

La segunda escena post-créditos nos da a entender que el comentario realizado por Superman hace referencia a que la realidad ya fue dañada y no volverá a ser la misma, pese a los esfuerzos que realice cualquiera.

Por tanto, lo que realmente significa es que se da paso a otros mundos, pues al no ser un cierre definitivo vendrán nuevas historias en la que veremos más de este superhéroe.

