“Anaconda” reimagina el clásico de Luis Llosa. Hablamos con uno de sus actores, Selton Mello

Selton Mello tiene un buen recuerdo del Perú. Estuvo aquí hace 23 años para el Encuentro Latinoamericano de Cine, ahora conocido como el Festival de Lima. En ese entonces estuvo nominado a Mejor actor por “A la izquierda del padre” de Luiz Fernando Carvalho. El actor brasileño se llevó el premio de su categoría y lo recibió ante los aplausos de los presentes en el Teatro Municipal de Lima.

“Sí, quiero volver [a Lima]”, contó el intérprete en entrevista con El Comercio, en español. Fue él mismo quien sacó a colación el premio. Ahora Mello, a quien el mundo conoció por la cinta “Aún estoy aquí”, ganadora del Óscar a Mejor película internacional, llega a pantallas de todo el mundo, sin excepción, por “Anaconda”, que marca el retorno de la franquicia protagonizada en su primera por Jennifer López con dirección del peruano Luis Llosa.

Dirigida por Rom Gormican, la mente detrás de la aclamada “El peso del talento”, la nueva “Anaconda” sigue a Doug McCallister (Jack Black) y Ronald Griffen (Paul Rudd), amigos de infancia que en plena crisis de la mediana viajan al Amazonas para filmar un remake de bajo costo de su película favorita: “Anaconda”. Completan el elenco actores como Steve Zahn, Thandiwe Newton, Daniela Melchior y, por supuesto, Selton Mello, quien interpreta a un manipulador de serpientes, profesional que conoce todo lo que hay que saber de estos reptiles.

“Fue una gran honor hacer ‘Anaconda’ y ese personaje es increíble. Santiago es un manipulador de serpientes, pero no vi ni una en el set, es totalmente CGI [generado por computadora], esa es una cosa loca”, dijo Mello. Al momento de esta entrevista el actor estuvo en Brasil, donde presentó la película en la “comic con” CCXP.

“Es un tipo así, divertido, excéntrico y raro también. Y tiene a la serpiente como amiga, como hermana. Esa fue una cosa que Tom, el director, me pidió hacer así, de una manera seria, no hacer comedia”, dijo Mello. Se refiere a que su personaje se toma muy en serio su trabajo, y del contraste entre su conducta y la de los actores protagónicos surge el humor. Eventualmente el manipulador pasa por problemas, pues su serpiente muere en la filmación y el equipo de producción en pleno tiene que buscar una nueva en la selva. Allí es donde encuentran una anaconda gigante que los pondrá en peligro de muerte.

A la izquierda, Selton Mello en Lima en el 2002, con el premio que recibió en el Encuentro Latinoamericano de Cine. A la derecha en diciembre del 2025, en el evento CCXP de Sao Paulo. / Archivo El Comercio/Sony Pictures

-¿Cuál fue tu primera reacción al leer este guion?

Mello: “Que estaba de viendo una cosa muy original, muy interesante, porque me encanta esta cosa de que es una película sobre alguien haciendo un película. Es una película dentro de la película”.

Si bien se dio a conocer por “Aún estoy aquí”, ahora Mello estará por primera vez en su carrera en todas las salas de cine del mundo, como se esperaría de una película que aspira a ser un blockbuster. “Esta es una cosa totalmente nueva para mí. No tengo idea de qué es esto, es una cosa gigantesca”, dijo el actor, visiblemente emocionado. Él ha hecho su carrera principalmente en el mercado lusófono, de Brasil y Portugal, donde ha hecho cine y telenovelas, aunque también ha filmado en español.

Además, tiene planes para seguir trabajando en Hollywood. “Me encanta la idea de hacer más cosas en inglés. Ahora hice ahora una película en español también en Chile y me encanta ese nuevo momento de mi vida, es muy inspirador”, sostuvo. Por lo pronto, está pendiente saber si esta nueva “Anaconda” triunfará en la taquilla o si, por lo menos, alcanzará el estatus de culto de la original.