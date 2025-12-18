La fecha de estreno de “Avengers: Doomsday” se va acercando. Y para celebrar que queda exactamente un año para que la cinta llegue a los cines, el 18 de diciembre de 2026, sus directores, Joe y Anthony Russo, han lanzado un pequeño teaser.

Exactamente a las 00:00 horas (hora de Los Ángeles) de este 18 de diciembre, los cineastas publicaban en su cuenta de Instagram un pequeño vídeo dando inicio a una cuenta atrás con los meses, días, horas, minutos y segundos que faltan para el estreno de la película. Muy fugazmente, los números son sustituidos por la palabra Doomsday, un diminuto pero efectivo detalle.

El teaser de los hermanos Russo es apenas el preludio de lo que promete ser una gran campaña de marketing para una de las cintas más esperadas de 2026.

Por el momento, hay cuatro avances previstos, que saldrán a la luz en distintas proyecciones de “Avatar: Fuego y ceniza”, que aterriza en los cines este viernes 19.

La supuesta filtración de uno de estos adelantos muestra el regreso de Chris Evans como Steve Rogers/Capitán América, reforzando una popular teoría sobre la trama del filme, es decir, que su personaje será un objetivo del Doctor Doom.

La reacción de Disney, que emitió avisos de retirada bajo la Ley de Derechos de Autor de la Era Digital (DMCA), parece confirmar la autenticidad de la filtración.

Según ciertas informaciones, dos de los restantes adelantos estarán centrados en Thor (Chris Hemsworth) y el Doctor Doom (Robert Downey Jr.), mientras que el último será un tráiler propiamente dicho.

Con información de Europa Press