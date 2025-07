Cuando se anunció que Vanessa Kirby iba a interpretar a ‘Sue Storm / Invisible Woman’ en ‘The Fantastic Four: First Steps’, muchas personas se alegraron bastante, ya que eran conscientes que una actriz con gran talento se estaba uniendo al UCM (Universo Cinematográfico de Marvel). Lo que no todos saben es que ella, debido a su mencionado papel, también estará en ‘Avengers: Doomsday’. De hecho, hace poco expresó como fue grabar esta última película estando embarazada.

Cuándo se supo que está en la dulce espera

Antes de revelarte lo que dijo, es importante señalar que ella está esperando a su primer bebé con su novio Paul Rabil. De acuerdo a People, la noticia de que está embarazada comenzó a circular luego que ella caminara por la alfombra roja del Festival de Cine CCXPMX en la Ciudad de México (en mayo de 2025) con un vestido ajustado. Aquel entonces, mientras posaba, sostuvo su barriga.

Ahora, regresando al tema central de la nota, te digo que la actriz participó recientemente en el pódcast ‘Happy Sad Confused’ y ahí habló sobre cómo ha sido filmar la última entrega de la franquicia de ‘Los Vengadores’, que reunirá a muchos actores de talla mundial.

Vanessa Kirby se unió al UCM (Universo Cinematográfico de Marvel) interpretando a ‘Sue Storm / Invisible Woman’ en ‘The Fantastic Four: First Steps’. (Foto: Emma McIntyre / Getty Images)

“Como saben, estoy embarazada y ha sido genial rodar una película de ‘Los Vengadores’ estando embarazada, y han sido increíbles”, dijo, antes de referirse a los directores de la película, los hermanos Russo, así como al presidente de Marvel Studios, Kevin Feige. “Los Russo, Kevin y todo el equipo. Ha sido genial hacerlo”, agregó.

Vanessa Kirby es una actriz británica que nació el 18 de abril de 1988. (Foto: Kevin Winter / GA / The Hollywood Reporter vía Getty Images)

¿Cuándo se estrenará ‘Avengers: Doomsday’?

Cabe mencionar que ‘Avengers: Doomsday’ es una película programada a estrenarse el 18 de diciembre de 2026. Por lo tanto, aún falta bastante tiempo para verla en cines. Lo que sí puedes ir viendo es ‘The Fantastic Four: First Steps’, que es la película con la que Vanessa Kirby debutó en el UCM (Universo Cinematográfico de Marvel).

¿Quiénes fueron los seis ‘Vengadores’ originales del UCM?

En la cinta ‘The Avengers’ apareen los superhéroes ‘Capitán América / Steve Rogers’ (Chris Evans), ‘Iron Man / Tony Stark’ (Robert Downey Jr.), ‘Thor’ (Chris Hemsworth), ‘Hulk / Bruce Banner’ (Mark Ruffalo), ‘Black Widow / Natasha Romanoff’ (Scarlett Johansson) y ‘Hawkeye / Clin Barton’ (Jeremy Renner).

