Joseph Quinn es un actor que poco a poco se está acostumbrando a ser el centro de atención por sus grandes trabajos. Si bien antes sorprendió con su actuación de ‘Eddie Munson’ en ‘Stranger Things’, ahora lo hace con su interpretación de ‘Johnny Storm / Human Torch’ en ‘The Fantastic Four: First Steps’. Pero no creas que solo impacta con los papeles que tiene. También lo hace con sus declaraciones. Precisamente, en esta nota te cuento que hace poco él habló sobre un ‘veterano del UCM’ (Universo cinematográfico de Marvel) que le causó una gran impresión. Continúa leyendo la nota para que descubras de quién se trata.

Debido a su papel que tiene en la reciente película de Marvel, es claro que el artista volverá a interpretar a su personaje en ‘Avengers: Doomsday’, al igual que Pedro Pascal (‘Reed Richards / Mr. Fantastic’), Vanessa Kirby (‘Sue Storm / Invisible Woman’) y Ebon Moss-Bachrach (‘Ben Grimm / The Thing’). Es por eso que ya ha podido interactuar con otras estrellas que forman parte del UCM.

“Los veteranos nos han estado dando consejos muy sabios y dándonos su tiempo”, aseguró Joseph Quinn, de acuerdo a información brindada por People. Pero hay un actor en particular que le causó una gran impresión. Y ese es alguien que, sin duda, ha dejado una gran huella en el UCM.

Joseph Quinn es un actor y modelo británico que nació el 26 de enero de 1994. (Foto: Lia Toby / Getty Images)

Para no ir con muchos rodeos te digo que estoy hablando de Robert Downey Jr., quien interpretó durante varios años a ‘Tony Stark / Iron Man’ y regresará en ‘Avengers: Doomsday’ como el villano ‘Doctor Doom’. “Es un líder increíble. Es muy generoso. Es divertidísimo y un actor excepcional. No es de extrañar que esté donde está”, manifestó el intérprete de ‘Johnny Storm / Human Torch’.

Robert Downey Jr. es un actor, actor de voz, productor y cantante estadounidense que nació el 4 de abril de 1965. (Foto: Jeff Kravitz / FilmMagic / Getty Images)

¿Cuándo se estrenará ‘Avengers: Doomsday’?

A raíz de haberte mencionado la próxima gran película de ‘Los Vengadores’, es necesario subrayar que la cinta está programada a estrenarse el 18 de diciembre de 2026. Por lo tanto, aún falta bastante tiempo para verla en cines. Lo que sí puedes ir viendo es ‘The Fantastic Four: First Steps’, que es la película con la que Joseph Quinn debutó en el UCM.

¿Quiénes fueron los seis ‘Vengadores’ originales del UCM?

En la película ‘The Avengers’ aparecen los superhéroes ‘Capitán América / Steve Rogers’ (Chris Evans), ‘Iron Man / Tony Stark’ (Robert Downey Jr.), ‘Thor’ (Chris Hemsworth), ‘Hulk / Bruce Banner’ (Mark Ruffalo), ‘Black Widow / Natasha Romanoff’ (Scarlett Johansson) y ‘Hawkeye / Clin Barton’ (Jeremy Renner).

