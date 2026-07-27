El Universo Cinematográfico de Marvel (MCU) volvió a sacudir la Comic-Con de San Diego (SDCC) con el esperado primer adelanto de “Avengers: Doomsday”. El tráiler promete una historia épica cargada de dramatismo, multiverse colapsando y el debut de Victor von Doom como la mayor amenaza que los héroes hayan enfrentado jamás.

A continuación, te desglosamos punto por punto todo lo que se mostró en este impactante tráiler.

Sue Storm y el doloroso origen de Victor von Doom

El avance arranca de manera conmovedora con la voz en off de Sue Storm, quien describe a Victor como la mente más brillante que conoció, recordando que solía ser una buena persona y alguien completamente diferente. Mientras Sue habla, la pantalla nos muestra por primera vez el imponente Trono de Doom.

Las palabras de Sue revelan el trasfondo trágico del villano: todo lo que Victor poseía le fue arrebatado, lo que lo llevó a perderse en el camino. La desesperación se apodera de la narración cuando Sue admite que no puede creer en lo que se ha convertido, sugiriendo que “estaba roto”.

Retornos esperados: Gambito, Steve Rogers y los X-Men

Entre los momentos más impactantes del tráiler se confirman varias apariciones clave:

Gambito y Steve Rogers: Vemos vistas breves de Gambito junto a Steve. Más adelante, se muestra una emotiva escena de Steve Rogers sosteniendo a su bebé.

Vemos vistas breves de Gambito junto a Steve. Más adelante, se muestra una emotiva escena de Steve Rogers sosteniendo a su bebé. El Profesor X y Magneto: Se observa al Profesor Xavier contemplando horrorizado la destrucción de un mundo, mientras que Magneto aparece portando su icónico casco con una expresión de temor absoluto.

Se observa al Profesor Xavier contemplando horrorizado la destrucción de un mundo, mientras que Magneto aparece portando su icónico casco con una expresión de temor absoluto. Otros héroes confirmados: El tráiler ofrece vistazos rápidos a Loki, Shuri y Cíclope, confirmando la unión de múltiples líneas temporales y universos.

La promesa de Doom y el colapso del Multiverso

En medio del caos multiversal, la voz de Doom resuena dirigiéndose a los héroes: “Lo que ustedes perdieron, lo puedo traer de regreso”. Además, el villano afirma que solo él tiene la capacidad de corregir las líneas temporales fracturadas, justificando así sus extremas acciones.

Esta postura genera un tenso enfrentamiento ideológico y personal con Reed Richards, quien increpa a Victor al mirar el desastre a su alrededor preguntándole directamente si él fue el responsable de semejante destrucción.

La furia de Thor y la confrontación final

El clímax del adelanto sube de intensidad cuando Reed le grita desesperado a Doom: “¿¡Tú hiciste esto!?”. Acto seguido, vemos a un Thor desatado corriendo directamente hacia Doom mientras le advierte de forma contundente que “va a suplicar por todo lo que ha hecho”.

El temible ejército de Centinelas y el cierre del tráiler

Para cerrar con broche de oro, el avance muestra a Doom levantando las manos en señal de dominio absoluto, mientras un imponente ejército de Centinelas emerge a sus espaldas. Con una voz imponente, sentencia: “Yo soy Doom”.

El tráiler culmina revelando el logotipo oficial de “Avengers: Doomsday”, dejando a los fans con la expectativa al máximo sobre el futuro del UCM.

Fecha de estreno de “Avengers: Doomsday” en cines

La esperada quinta entrega de los Vengadores marcará el clímax de la Saga del Multiverso. Las fechas de lanzamiento confirmadas por Marvel Studios y Disney son:

América Latina: 17 de diciembre de 2026

17 de diciembre de 2026 Estados Unidos y España: 18 de diciembre de 2026

Ficha técnica de “Avengers: Doomsday”

Para tener toda la información clave de la producción al alcance de la mano, así se compone la ficha técnica oficial del filme: