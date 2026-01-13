El estreno del nuevo avance de “Avengers: Doomsday” no solo nos da un vistazo más profundo al reinado de terror de Victor von Doom, sino que confirma alianzas que los fans llevaban años esperando. La tensión entre naciones y la llegada de los 4 Fantásticos marcan el inicio del fin para la Saga del Multiverso.

Nuevo avance de “Avengers: Doomsday”

El regreso de Wakanda y Talokan: Shuri y Namor frente a la amenaza de Doom

Una de las mayores sorpresas del tráiler es ver nuevamente a Shuri (Black Panther) y Namor compartiendo pantalla. Tras los eventos de “Black Panther: Wakanda Forever”, la tregua entre estas dos potencias parece ser la última línea de defensa de la Tierra.

El avance sugiere que M’Baku, ahora como una figura central en el liderazgo de Wakanda, jugará un rol táctico crucial. La unión de la tecnología de vibranio y el poder del ejército de Talokan será indispensable para enfrentar la tecnología mística de Doom, quien parece tener la intención de reescribir la realidad a su antojo.

Ben Grimm y los 4 Fantásticos: La primera familia se une a los Vengadores

Por fin vemos la integración total de Los 4 Fantásticos en la línea principal de los Vengadores. El avance destaca a Ben Grimm (La Mole), interpretado por Ebon Moss-Bachrach, mostrando no solo su imponente fuerza física, sino el corazón emocional del equipo.

La interacción entre la fuerza bruta de Ben Grimm y la estrategia de los héroes de la Tierra-616 es uno de los puntos más comentados. ¿Cómo encajarán estos héroes de otra realidad en un mundo que ya está lidiando con el caos multiversal? Todo indica que los 4 Fantásticos serán la pieza clave para entender el origen de este nuevo villano.

Ficha Técnica de “Avengers: Doomsday”