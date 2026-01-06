“Avengers: Doomsday” verá la luz en cines el 18 de diciembre de 2026. La cinta, dirigida por Joe y Anthony Russo, verá a Robert Downey Jr. transformado en Víctor Von Doom y, tras el primer adelanto oficial de Steve Rogers (Chris Evans) y la filtración del avance dedicado a Thor, le ha llegado el turno al teaser centrado en los X-Men, el cual, además, confirma a un icónico villano cambiando al bando de los héroes.

El adelanto arranca prestando especial atención en Charles Xavier (Patrick Stewart) y Erik Lehnsherr/Magneto (Ian McKellen) en un escenario catastrófico.

“La muerte viene a por todos, es lo único que sé con certeza. La cuestión no es si estás preparado para morir, la cuestión es quién serás cuando cierres los ojos”, dice Magneto en este clip filtrado, acompañado de unas secuencias que muestran la Mansión X en ruinas.

“Avengers: Doomsday” presenta su tercer teaser y confirma el regreso de los X-Men. (Foto: Captura de YouTube)

Ambos, viejos conocidos, en ocasiones aliados y otras veces enemigos, juntan las manos en un gesto fraternal, antes de mostrar una impresionante secuencia de Cíclope (James Marsden) herido, exhausto, ensangrentado y furioso, quitándose su visor de rubí mientras despliega contra el cielo una descomunal ráfaga de rayos ópticos. Dicho esto, la escena con Magneto parece anticipar un significativo cambio para el antaño enemigo de los X-Men. El amo y señor del magnetismo ha sido uno de los grandes villanos de Marvel en los cómics.

Parte de su complejidad reside en la manera tan extremista y radical que Magneto tiene de concebir el mundo. Sobrevivir al Holocausto y años de opresión mutante hicieron de Lehnsherr alguien con una desmedida ambición por gobernar a la humanidad, a la que considera una especie inferior a la mutante, luchando al igual que Xavier por los derechos de estos, aunque de una forma más insurgente, y sin importar a cuántos tenga que eliminar en su camino.

Sin embargo, dada tanto su reflexión como actitud en el avance, todo apunta a que Magneto acabará pasándose al bando de los héroes mutantes del Profesor X en “Avengers: Doomsday”. La pregunta que surge a continuación, claro, es: ¿Qué lleva a Erik Lehnsherr a cambiar tan repentinamente?

Los rumores más recientes indicaban que esta versión del villano procede de un universo donde Xavier pudo materializar su mundo utópico para los mutantes, lejos de la intolerancia hacia ellos por parte de los humanos.

Esto explicaría por qué ambos mantienen una relación más amistosa de lo habitual en el adelanto de la que mantuvieron en las películas de los X-Men del ya difunto universo de Fox. Además, se rumora que Magneto será presentado como el soberano de la república mutante de Genosha y se revelará en Doomsday como el padre de Wanda Maximoff, así como de una variante de su hermano, Pietro/Mercurio.

Esto implicaría, llegado el caso, una conexión directa con el universo al que llegaba Mónica Rambeau (Teyonah Parris) en la escena poscréditos de The Marvels, donde aparecía Bestia (Kelsey Grammer), el cual también estará en Vengadores 5.

En todo caso, esta versión de Magneto apunta a ser completamente distinta de cualquier otra que los fans hayan visto, incluso de la presentada en X-Men 97, cuya temporada 2 aterrizará en Disney+ en algún punto de 2026.

Con información de Europa Press