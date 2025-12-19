Marvel Studios ha confirmado, este jueves, el regreso de Chris Evans al Universo Cinematográfico de Marvel (MCU) en "Avengers: Doomsday", quinta película de la saga, poniendo fin a las especulaciones tras el retiro del personaje en 2019.

El anuncio se hizo oficial mediante un primer avance exclusivo proyectado durante las funciones de "Avatar: Fire & Ash", informó el medio estadounidense Variety.

La última aparición cronológica de Evans en la franquicia ocurrió en "Avengers: Endgame" (2019) | (Foto: Marvel)

De ese modo, el adelanto, que ya circula en plataformas digitales tras filtrarse tras el estreno del filme de James Cameron, presenta a un Steve Rogers alejado del campo de batalla, convertido en padre de familia.

Según ha trascendido, esta nueva entrega de ‘Los Vengadores’ se estrenará el 18 de diciembre de 2026. Todavía no se ha publicado el adelanto oficial en Internet.

¿Cómo es el ‘teaser’ que muestra el regreso del Capitán América?

En el video, se ve a Rogers conduciendo una motocicleta rumbo a una granja, donde sostiene a un bebé recién nacido. El clip termina con una toma del protagonista mirando con nostalgia su viejo traje, acompañado del mensaje: “Steve Rogers regresará para ‘Vengadores: Doomsday’”.

La producción, encabezada por los hermanos Joe y Anthony Russo, no aclaró si se trata del Rogers que viajó al pasado para vivir con Peggy Carter o una variante multiversal.

Fotogramas de un 'teaser' creado por un fan de Marvel (@Teaser Universe), a raíz del primer adelanto de 'Avengers: Doomsday', con IA | Foto: YouTube (@Teaser Universe)

La última aparición cronológica de Evans en la franquicia ocurrió en "Avengers: Endgame" (2019). En aquella entrega, un Rogers envejecido entregó su escudo de vibranium a Sam Wilson (Anthony Mackie), quien asumió el manto oficialmente en "Captain America: Brave New World" (2025).

Aunque Evans tuvo un cameo reciente en "Deadpool & Wolverine" (2024) retomando su papel de la Antorcha Humana, esta será la primera vez que vestiría los colores del Capitán América en siete años.

Cabe mencionar que, a principios de 2025, el actor de 43 años negó su regreso como el superhéroe, asegurando que estaba “felizmente retirado”.

¿Qué actores participarán en “Avengers: Doomsday”?

El regreso de Evans se suma al de Robert Downey Jr., quien también vuelve, aunque no como Iron Man, sino en el papel del antagonista principal, el Doctor Doom.

Asimismo, en marzo de 2025, la producción confirmó la lista completa de quienes regresaban al UCM, quienes son:

Alan Cumming (Nightcrawler)

Anthony Mackie (Capitán América)

Channing Tatum (Gambito)

Chris Hemsworth (Thor)

Danny Ramirez (Falcon)

David Harbour (Red Guardian)

Ebon Moss-Bachrach (La Mole)

Florence Pugh (Yelena Belova)

Hannah John-Kamen (Fantasma)

Ian McKellen (Magneto)

James Marsden (Cíclope)

Joseph Quinn (Antorcha Humana)

Kelsey Grammer (Beast)

Letitia Wright (Black Panther)

Lewis Pullman (Sentry)

Paul Rudd (Ant-Man)

Patrick Stewart (Profesor X)

Pedro Pascal (Reed Richards)

Rebecca Romijn (Mystique)

Sebastian Stan (Winter Soldier)

Simu Liu (Shang-Chi)

Tenoch Huerta Mejía (Namor)

Tom Hiddleston (Loki)

Vanessa Kirby (Sue Storm)

Winston Duke (M’Baku)

Wyatt Russell (US Agent)

Todavía no se ha revelado una sinopsis oficial, pero los rumores sugieren que la película abordará una guerra entre realidades y el ascenso de Doom como una amenaza superior a Kang el Conquistador.

Por su parte, los hermanos Russo, responsables de “Infinity War” y “Endgame”, han destacado en entrevistas que han tomado medidas estrictas para evitar filtraciones del rodaje.