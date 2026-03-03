Resumen

Los actores, Chris Evans, Demi Moore, Javier Barden y Chase Infiniti se unen a la lista de presentadores de la 98 edición de los Premios Oscar. (Foto: Composición AFP)
Los actores, Chris Evans, Demi Moore, Javier Bardem y Chase Infiniti se unen a la lista de presentadores de la 98 edición de los Premios Oscar, quienes serán los encargados de entregar las estatuillas en el evento más importante del cine. La ceremonia se realizará el 15 de marzo en el Dolby Theatre de Los Ángeles, Estados Unidos.

