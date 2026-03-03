Los actores, Chris Evans, Demi Moore, Javier Bardem y Chase Infiniti se unen a la lista de presentadores de la 98 edición de los Premios Oscar, quienes serán los encargados de entregar las estatuillas en el evento más importante del cine. La ceremonia se realizará el 15 de marzo en el Dolby Theatre de Los Ángeles, Estados Unidos.

Según informó la Academia de Hollywood, a la lista se suman los comediantes Kumanil Nanjiani y Maya Rudolph, ambos también serán parte de la ceremonia producida por Raj Kapoo y Katy Mullan.

La actriz Infiniti Chase ha sido una de las protagonistas de la temporada de premios gracias su actuación en la película “One Battle After Another”, aunque no cuenta con una nominación al Oscar en esta edición, de igual manera será parte de la ceremonia.

Chase Infiniti como Willa Ferguson en una escena de la aclamada película "One Battle After Another" (Foto: Warner Bros.)

Anteriormente los organizadores de los premios anunciaron que Adrien Brody, Kieran Culkin, Mikey Madison y Zoe Saldaña, los ganadores en las categorías de interpretación del año pasado, formarán parte de la ceremonia como presentadores.

A pocos días de los Premios Oscar 2026, los productores anunciarán más figuras que serán parte de la gala especial del cine.

Conan O’Brien será, por segundo año consecutivo, el conductor oficial de la gala de entrega de los premios de la Academia, ceremonia que se transmitirá en director por ABC y la plataforma Hulu el tercer domingo de marzo.

Conan O'Brien en el Oscar 2025.

La película favorita de la gala es “Sinners”, protagonizada por Michael B. Jordan, con 16 nominaciones. Le sigue “One Battle After Another”, con el rol estelar de Leonardo DiCaprio, con 13 candidaturas.

Por si fuera poco, esta edición de los Premios Oscar contará con gran presencia internacional gracias a títulos como la brasileña “El Agente Secreto”, nominada en categorías como Mejor actor para Wagner Moura, Mejor película y Mejor película internacional.