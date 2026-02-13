La película animada “Amélie y los secretos de la lluvia” se estrenará el 26 de febrero en salas de cine del Perú. La producción, ambientada en Japón, propone un relato íntimo contado desde la mirada de una niña de tres años, invitando al espectador a reconectar con la infancia, la memoria y los vínculos afectivos que marcan la vida.

La historia está basada en la novela Metafísica de los tubos de la escritora belga Amélie Nothomb. La trama sigue a la pequeña Amélie, nacida en Japón en el seno de una familia belga, cuyo universo cotidiano gira en torno a su relación con su niñera japonesa, convirtiéndose en el eje emocional del relato.

Uno de los elementos más destacados del largometraje es su manera de retratar Japón desde la sensibilidad infantil más que desde el exotismo. La lluvia, las estaciones y los sonidos del hogar construyen un paisaje sensorial que busca transportar al público a los recuerdos tempranos de la protagonista y despertar la nostalgia.

“Amélie y los secretos de la lluvia” película nominada al Oscar, llega a cines peruanos. (Foto: Captura de video)

La cinta marca el debut como directoras de Maïlys Vallade y Liane‑Cho Han, animadoras que participaron en producciones reconocidas como “I Lost My Body”, “Ernest & Celestine”, “The Illusionist” y “The Little Prince”. Su enfoque combina una narrativa dinámica con un tono sensible dirigido especialmente al público joven adulto.

Desde su estreno en los festivales de cine de Cannes y Annecy, la película ha recibido elogios de la crítica y obtuvo el Premio del Público en este último certamen. Además, suma nominaciones a los Globos de Oro y los Premios Annie, posicionándose como candidata destacada en la temporada de premios de animación.

Con una propuesta emotiva y visualmente delicada, la cinta busca que el público vuelva a mirar el mundo con ojos de niño. Su llegada a la cartelera nacional será el próximo 26 de febrero.