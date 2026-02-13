Resumen

“Amélie y los secretos de la lluvia” película nominada al Oscar, llega a cines peruanos. (Foto: Captura de video)
Por Redacción EC

La película animada “Amélie y los secretos de la lluvia” se estrenará el 26 de febrero en salas de cine del Perú. La producción, ambientada en Japón, propone un relato íntimo contado desde la mirada de una niña de tres años, invitando al espectador a reconectar con la infancia, la memoria y los vínculos afectivos que marcan la vida.

