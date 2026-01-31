El legado de Buster Keaton, el gigante del cine mudo que prefería el silencio al aplauso fácil

Escuchar
Buster Keaton en una imagen de promoción del filme “The Cameraman” ( 1928 ).
Buster Keaton en una imagen de promoción del filme “The Cameraman” ( 1928 ).
/ Metro-Goldwyn-Mayer Pictures
Por Enrique Planas

Impasible, acrobático y huraño, Buster Keaton había llegado a Biarritz para pasar el verano, acompañado de los entonces célebres colegas Norma Talmadge y Gilbert Roland. Un domingo de agosto, cruzó la frontera y llegó a la española San Sebastián para asistir a una corrida de toros. Era una de las primeras de abono en la Plaza de la ciudad, e integraban el cartel Marcial Lalanda, Cagancho y Gitanillo de Triana. Al llegar, el cómico y su ilustre comitiva hollywoodense recibieron una ovación cerrada.

