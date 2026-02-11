“Mi mejor enemiga” fue el estreno más visto en las salas el fin de semana

La comedia peruana “Mi mejor enemiga” cerró su primer fin de semana en las salas con una gran acogida, convirtiéndola en el estreno más visto el fin de semana, lo que asegura su permanencia en las salas de todo el país.

La comedia, protagonizada por un elenco compuesto por: Nataniel Sánchez, Omar García, Mateo Garrido-Lecca Katia Palma, Patricia Portocarrero, Carlos Casella, Kukuki Morante y la participación especial de Timoteo y Karina Rivera, llenó las salas de cine del país, donde, además, el público fue sorprendido con la visita del elenco.

“Agradecidos con el público peruano por su presencia en las salas a nivel nacional. El objetivo de la película era hacerlos reír, en medio de tantas malas noticias y creo que lo estamos logrando”, dijo Saskia Bernaola ante la gran acogida.

“Mi Mejor Enemiga”, dirigida por Saskia Bernaola, se estrenó el jueves 5 de febrero. Hay que resaltar que en la cartelera local ya se encontraban algunos blockbuster internacionales de grandes estudios de Hollywood, lo que la recepción entre los cinéfilos hacia la peruana resulta muy auspicioso.