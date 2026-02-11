“Mi mejor enemiga” fue el estreno más visto en las salas el fin de semana

Resumen

Este resumen es generado por inteligencia artificial y revisado por la redacción.

"Mi mejor enemiga", dirigida por Saskia Bernaola, se estrenó el jueves 5 de febrero. (Foto: Difusión)
Por Redacción EC

La comedia peruana “Mi mejor enemiga” cerró su primer fin de semana en las salas con una gran acogida, convirtiéndola en el estreno más visto el fin de semana, lo que asegura su permanencia en las salas de todo el país.

