Nataniel Sánchez sobre su regreso al cine peruano en ‘Mi mejor enemiga’: “Ha sido un regalo”

La actriz Nataniel Sánchez se mostró sumamente feliz con su participación en la película “Mi mejor enemiga”, que marca su regreso al cine con un nuevo rol protagónico. El filme es dirigido por Saskia Bernaola y se podrá ver en los cines a partir del 5 de febrero.

Al respecto, la recordada ‘Fernanda de las Casas’ de “Al fondo hay sitio” celebró haber sido parte de la comedia nacional, que no solo le permite volver a Perú, sino también a volver a trabajar en el cine.

“Es una comedia echa con tanto amor y entrega, de principio a fin. Van a pasarla bien, olvidarse de los problemas. Yo he sido inmensamente feliz por la oportunidad de volver a mi país que tanto amo”, señaló la actriz.

Nataniel Sánchez forma parte del elenco de la película "Mi mejor enemiga". (Foto: Difusión)

“Ha sido un regalo estar en una producción que amó lo que hace, donde el propósito fue contar una bonita historia sobre la amistad… Es el segundo filme que protagonizo. Me he sentido acompañada... Siempre digo que soy más dramática que comediante, pero Saskia sacó lo mejor de mí. Ha sido un regalazo interpretar a Valeria”, agregó.

Junto a Saskia Bernaola y Nataniel Sánchez, el elenco lo conforman actores como Katia Palma, Mateo Garrido Lecca, Carlos Casella, Kukuli Morante, Fiorella Luna, Omar García, Guillermo Castañeda y Ricardo Bonilla ‘Timoteo’.

Nataniel Sánchez forma parte del elenco de la película "Mi mejor enemiga". (Foto: Difusión)

“Mi mejor enemiga”, ópera prima de Saskia Bernaola, llegará a los cines nacionales el próximo jueves 5 de febrero.