Nataniel Sánchez sobre su regreso al cine peruano en ‘Mi mejor enemiga’: “Ha sido un regalo”

Nataniel Sánchez forma parte del elenco de la película "Mi mejor enemiga". (Foto: Difusión)

Por Redacción EC

La actriz Nataniel Sánchez se mostró sumamente feliz con su participación en la película “Mi mejor enemiga”, que marca su regreso al cine con un nuevo rol protagónico. El filme es dirigido por Saskia Bernaola y se podrá ver en los cines a partir del 5 de febrero.

