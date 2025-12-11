La comedia peruana "Mi mejor enemiga", dirigida por Saskia Bernaola, se estrenará el 5 de febrero de 2026, con una trama llena de enredos y risas centrada en un reencuentro de promoción escolar que expone una rivalidad de 25 años.

Esta producción incluye el retorno actoral de la actriz Nataniel Sánchez, recordada por su papel de Fernanda de las Casas en “Al fondo hay sitio” y otras películas como “Un amor hasta las patas”, “La navaja de Don Juan” y otras.

A ella se suman Fiorella Luna, Mateo Garrido-Lecca, Katia Palma, Armando Machuca, Carlos Casella, Omar García, Kukuli Morante, Carla Arriola, Guillermo Castañeda y Patricia Portocarrero.

"Mi mejor enemiga" se estrenará en febrero de 2026

Por otro lado, este film marcará el debut en la pantalla grande de los personajes infantiles Karina y Timoteo.

"Mi Mejor Enemiga" marca el debut como directora de Saskia Bernaola, quien, con más de 30 años de trayectoria, da el salto detrás de cámaras para liderar esta historia, dirigiendo también a sus colegas y amigas Katia Palma y Patricia Portocarrero.

¿De qué trata la película?

La cinta presentará a Valeria y a su exmejor amiga, con quien lleva 25 años distanciada. Sin embargo, todo cambiará cuando sus excompañeros de colegio decidan revivir el viaje de promoción.

Este reencuentro sacará a la luz viejas rivalidades y problemas no resueltos, en un ambiente donde, entre enredos y divertidas ocurrencias, la trama se desarrollará de principio a fin.

¿Qué canciones se incluirán en esta película?

Para ambientar esta historia nostálgica y festiva, la banda sonora incluye una selección de éxitos populares que son considerados infaltables en cualquier reunión:

‘Tiburón’ de Proyecto Uno.

‘Bomba’ de Azul Azul.

‘Mis ojos lloran por ti’ de Big Boy.

‘La guitarra’ de Los Auténticos Decadentes.

La lista se complementa con piezas de Ruth Karina, Afrodisiaco y más, buscando asegurar la atmósfera de diversión y alegría que propone la trama para su estreno en la estación de verano.