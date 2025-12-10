La modelo peruana Melissa Paredes ha tomado acciones legales contra la comunicadora Magaly Medina, enviándole una carta notarial a raíz de comentarios que, según la exconductora, atentan contra su honor y buena reputación.

Y es que, el conflicto inició el 9 de diciembre, cuando Medina, en su programa "Magaly TV, la Firme", abordó un presunto proceso legal previo entre Paredes y su exesposo, el futbolista Rodrigo Cuba, con quien tiene una hija.

“¿Ya te olvidaste? fuiste tú quien demandó al papá de tu menor hija ¿ya te olvidaste que lo denunciaste? ¿te olvidaste de la cosa horrible por la que denunciaste al padre de tu hija y después tuviste que retractar y arrepentirte? Por querer ganar un juicio como a de lugar. ¿Te olvidaste Melissa Paredes?” , dijo Medina en vivo.

Estas declaraciones sucedieron tras una reciente entrevista de Melissa con su actual esposo, el bailarín Anthony Aranda, en un podcast local, donde habló del inicio de su relación y el fin de su romance con Cuba.

Por ello, en su misiva, que divulgó el diario Trome, Paredes exige a Medina una rectificación pública y oportuna en un plazo no mayor a 48 horas, bajo la amenaza de iniciar una denuncia penal por difamación agravada.

De otro lado, en el documento enviado a la conductora, Melissa desmintió haber presentado una denuncia contra Cuba por un hecho “aberrante” contra su hija menor, calificando las afirmaciones como “falsas, imprecisas y malintencionadas”.

“Si bien es cierto existieron procesos legales como la denuncia a la que hace referencia, debo aclarar que dicha denuncia no fue presentada por mi persona, sino todo lo contrario, se originó a raíz de una denuncia que se presentó en mi contra por la presunta comisión del delito contra el patrimonio-chantaje en agravio de Rodrigo Cuba, la cual fue archivada oportunamente” , aclaró.

MÁS INFORMACIÓN: Melissa Paredes reflexiona sobre las críticas que recibió por su relación con Anthony Aranda

La modelo, quien participó en varias teleseries nacionales, respondió a las insinuaciones de Magaly, quien sugirió que sus acciones legales en ese momento habrían sido motivadas por una supuesta venganza hacia el futbolista por negarse a retomar la relación.

“No existe dicha denuncia a la que usted hace referencia, menos la supuesta venganza en contra del padre de mi hija por no querer volver conmigo. En consecuencia, sus afirmaciones falsas, imprecisas y malintencionadas perjudican mi honor y buena reputación, al ser una persona con reconocimiento público”, acotó.

Hasta el momento, Magaly Medina no se ha pronunciado.