En el marco del sexto aniversario de América Hoy, Ethel Pozo se pronunció sobre uno de los momentos más comentados de la celebración: el sorpresivo regreso de Melissa Paredes al set que la vio crecer como conductora.

La hija de Gisela Valcárcel reveló cómo vivió ese reencuentro y los sentimientos encontrados que le generó tras varios años de distancia mediática.

“Fue una sorpresa tremenda, porque sin duda han sido cuatro años, es un montón de tiempo. Nos sorprendimos, pero fue bonita la vibra, tal cual ella lo comentó, se sintió bien ”, expresó Pozo en diálogo con Infobae, dejando claro que la llegada de Paredes fue inesperada tanto para ella como para el resto del elenco.

La reaparición de Melissa generó diversas reacciones en redes sociales, recordando que su salida del programa en 2021 estuvo marcada por controversias. Sin embargo, la actriz reapareció con una actitud positiva, asegurando que su presencia era únicamente para celebrar el aniversario del programa.

Ethel Pozo se reencuentra con Melissa Paredes. (Foto: Captura/América Hoy)

Ethel aprovechó la ocasión para aclarar rumores sobre el presunto maltrato hacia su excompañera durante su salida del espacio. “Nosotros desde aquí nunca nos hemos referido a Melissa de una manera incorrecta. Jamás nos atreveríamos a ser despectivos ni juzgar a nadie ”, sostuvo.

También respondió a las comparaciones con Christian Domínguez, otro exintegrante del programa. “ A veces dicen que el trato fue distinto, pero no es así. Christian también fue separado. Se generan leyendas, pero nunca hubo diferencias. Cuando ha llegado, yo la sentí superbien”, afirmó la conductora.

El reencuentro, según Ethel y Edson Dávila, se dio en un ambiente de madurez y cordialidad. “ Como dice ella misma, el tiempo ya pasó . Yo, por mi parte, rencoroso no soy con nadie”, añadió Dávila.

No obstante, Ethel admitió que hubo palabras de Paredes que la afectaron a nivel personal. “ Ella sí tuvo palabras feas para mí en estos años y yo se lo he dicho en persona. Hemos quedado en conversar . Todo se puede solucionar. A veces uno opina sin conocer toda la historia”, reflexionó.

Finalmente, Ethel no descartó conocer más de cerca al esposo de Melissa, Anthony Aranda. “Por supuesto. Es su esposo, la persona que ella eligió. Nos hemos saludado en la Teletón. No quiero que se agarre ningún titular de ahí. Mi amiga siempre fue Melissa y nos debemos una conversación a solas ”, señaló.