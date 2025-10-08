Una sorpresiva eliminación sacudió a ‘Yo Soy’ 2025 de Latina este miércoles, cuando Nadú Arrarte, participante que personifica a Jim Morrison de The Doors, quedó fuera de la competencia en la última semana del programa.

Su salida, definida por el voto del público la noche del martes 7 de octubre, generó consternación tanto en el jurado como entre los seguidores del concurso en redes sociales.

Pese a ser considerado por muchos fanáticos como uno de los favoritos y mantener un desempeño sostenido y elogiado a lo largo de la temporada, el imitador de Morrison no logró asegurar su pase a la gran final, programada para el sábado 11 de octubre.

El productor Ricardo Morán fue uno de los más afectados, poniéndose de pie para despedir a Arrarte con aplausos y un enfático “¡Bravo!”, gesto al que se unieron sus compañeros Jely Reátegui y Carlos Alcántara ‘Cachín’.

Por su parte, Nadú Arrarte, aunque inicialmente mostró sorpresa tras el anuncio, recuperó la compostura y agradeció la experiencia y el apoyo recibido durante su participación.

Tras esta inesperada salida, solo seis concursantes se mantienen en la carrera por convertirse en el ganador de la temporada 2025 de ‘Yo Soy’.

Los imitadores que continúan en competencia son: José José, Raphael, Pedro Infante, Joy, Denisse Guerrero y Daddy Yankee.