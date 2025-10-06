El pasado sábado 4 de octubre se vivió una noche bastante emotiva en “Yo soy”, donde los imitadores de Emanuel Noir y Paul McCartney le dijeron adiós a la competencia a puertas de la semana final del programa de Latina.
En una reñida competencia, los imitadores no lograron convencer al jurado y el primero en abandonar el estudio fue el imitador de Emanuel Noir, quien recibió el aplauso de pie de parte del público, además de un abrazo colectivo de sus compañeros.
Por su parte, el imitador de Paul McCartney también se despidió del programa en medio de las lágrimas de sus compañeros, sumado al reconocimiento de pie de parte del público y del jurado.
Ambos participantes se mostraron agradecidos por la oportunidad de ser parte de “Yo soy” y por haber conocido a grandes amigos durante la competencia.
De esta manera, “Yo soy” ingresó a su semana final y este lunes 6 de octubre será una gala de refuerzos, donde volverán cantantes consagrados de otras temporadas. Se ha confirmado la presencia de los imitadores de Dyango, Sandro, Luis Fonsi, Rauw Alejandro, José Feliciano, Vicente Fernández y Nacho.
Por si fuera poco, en la semana final de “Yo soy” los fans tomarán mayor relevancia, ya que el público será el encargado de elegir a su favorito de cara a la gran final del programa de Latina.
