El pasado sábado 4 de octubre se vivió una gala bastante emotiva en “Yo soy”. La imitadora de Joy sorprendió al jurado y al público con su interpretación de “Me soltaste”, tema que conmovió a todos, incluso al implacable jurado Ricardo Morán, quien no pudo evitar derramar algunas lágrimas.

La imitadora de Joy ofreció una conmovedora interpretación que fue acompañada por el público con los brazos en alto. Su puesta en escena fue destacada por el jurado.

Jely Reátegui destacó que la cantante “se ha apropiado de la canción y del personaje, se la ha visto muy cómoda en la presentación”.

La imitadora de Joy sorprendió a todos con su interpretación en "Yo soy". (Foto: Latina)

Por su parte, Ricardo Morán no pudo contener la emoción y dijo que la puesta en escena “me ha sacado lágrimas, tu imitación e interpretación fueron muy bonitas”.

Finalmente, la imitadora de Joy se salvó de la eliminación y clasificó a la semana final del programa de Latina. Ahora, tendrá que seguir esforzándose para mantenerse en la competencia y llegar a ser una de las finalistas.

Cabe resaltar que “Yo soy” vivió una noche de eliminación intensa, donde los imitadores de Emanuel Noir y Paul McCartney abandonaron la competencia. Ahora, el programa de Latina entra a su recta final, donde solo uno será el ganador.