El programa Yo Soy vivió una gala cargada de emociones con la presencia de Christian Yaipén como jurado invitado, justo en la noche en que se presentó su imitador, Luisito del Perú. El joven concursante, originario del norte del país, cerró la jornada interpretando ‘Cambio mi corazón’, emblemático tema del Grupo 5, frente a su ídolo y ante un público expectante.

Yaipén no ocultó su emoción y agradeció el homenaje que recibe a través de Luisito. “Me has estudiado un montón, cuando te veo parece que estuviera mirando un video del Grupo 5. Solo tengo agradecimiento contigo” , expresó. Asimismo, le recomendó seguir preparándose y cuidar su voz, pues la consideró la herramienta más importante de todo cantante.

“Si estás en este programa, no basta con los lentes y el corte, hay que cuidarse la voz. Yo te vengo siguiendo, la voz es nuestra herramienta de trabajo y con esto vamos a sobrevivir ”, agregó.

El momento más emotivo llegó cuando el joven imitador, con lágrimas en los ojos, recibió un abrazo del propio Christian Yaipén tras escuchar sus palabras de aliento.

Entre aplausos, el concursante logró avanzar a la siguiente ronda, mientras que los imitadores de Pedro Infante e Iván Cruz quedaron sentenciados.

Por su parte, la jurado Jely Reátegui también destacó el trabajo de Luisito, aunque le sugirió mejorar la energía y corporalidad durante sus presentaciones. La gala cerró con la ovación del público y el entusiasmo del líder del Grupo 5, quien confesó sentirse feliz de regresar al set del programa.