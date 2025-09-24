El pasado viernes, el actor británico Tom Holland, actual intérprete de Peter Parker en la saga de ‘Spider-Man’, sufrió una leve conmoción cerebral durante el rodaje de una escena para la nueva entrega del filme, ocasionando una semana de pausa en las labores de producción.

Según Deadline, el incidente ocurrió en los estudios Pinewood, en las afueras de Londres, mientras filmaban una escena de riesgo de ‘Spider-Man: Brand New Day’, por lo que Holland fue trasladado a un hospital para una revisión, aunque fue dado de alta poco después

Tom Holland es el actual ‘Peter Parker / Spider-Man’ del Universo Cinematográfico de Marvel. (Foto: MEGA) / WCGLA/Mega

A pesar del golpe, el medio estadounidense aseguró que las grabaciones, codirigidas por Sony y Marvel Studios, estarían retomándose el 29 de setiembre, y que la paralización de trabajo no afectará su estreno mundial, programado al 31 de julio de 2026 .

Cabe precisar que, durante la escena que lesionó a Holland, ningún otro miembro del elenco o del equipo resultó herido. De igual forma, tras el incidente, el actor y su prometida, Zendaya, fueron captados en un evento benéfico.

‘Spider-Man: Brand New Day’ : ¿Un nuevo villano contra el arácnido?

‘Spider-Man: Brand New Day’, dirigida por Destin Daniel Cretton (“Shang-Chi y la Leyenda de los Diez Anillos”), contará con el regreso de Zendaya en su papel de MJ, y se espera que Mark Ruffalo también repita su rol como Hulk.

De igual forma, Marvin Jones III, conocido por dar voz a Tombstone en la películas animadas de 'Spider-Man’ del 2018, ha sido elegido para interpretar al mismo villano en el ‘live action’, confirmó Deadline este miércoles.

Este personaje, un jefe criminal con fuerza sobrehumana, apareció por primera vez en los cómics en 1988 y se ha consolidado como un antagonista clave del Amigable Vecino.

Las películas de Spider-Man con Holland han recaudando más de $ 3.93 mil millones a nivel mundial. La última entrega, “Spider-Man: Sin Camino a Casa”, es la más taquillera de Sony hasta la fecha, con una recaudación de $ 2.05 mil millones, informa prensa de EE. UU.