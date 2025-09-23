Maju Mantilla sorprendió a sus seguidores en redes sociales al reaparecer con un peculiar mensaje, luego de varios días desde su renuncia al programa “Arriba mi gente”, en medio de la polémica por una presunta infidelidad a su esposo Gustavo Salcedo.

La exMiss Mundo se había mantenido alejada de los eventos públicos y de las redes sociales por algunos días; sin embargo, decidió regresar al mundo digital con un mensaje de agradecimiento para sus seguidores.

A través de sus stories de Instagram, Maju Mantilla expresó su agradecimiento hacia sus fans, quienes la han respaldado en medio de los rumores en su contra, los cuales la vinculan sentimentalmente con Christian Rodríguez, productor de “Arriba mi gente”, y el actor colombiano George Slebi.

“Quiero decirles que estoy leyendo sus mensajes. Gracias por sus muestras de cariño, lo aprecio mucho”, publicó Maju en sus stories, siendo esta su primera aparición tras desvincularse del programa de Latina.

Maju Mantilla rompió su silencio en redes sociales tras renunciar a "Arriba mi gente". (Foto: Captura de IG)

Como se recuerda, el pasado jueves 18 de septiembre, Maju Mantilla sorprendió a los televidentes de Latina al anunciar su renuncia al programa en medio de la polémica de una presunta infidelidad.

“Me han vinculado con otras personas, dañando mi reputación y la de otras personas. La mentira repetida no se convierte en verdad”, dijo en su declaración, para luego anunciar su alejamiento de la televisión, decisión que fue respaldada por sus compañeros Santi Lesmes y Fernando Díaz.