El cantante urbano Daddy Yankee sorprendió a sus seguidores con una inesperada visita a Perú, donde ha sido visto paseando por las calles de la capital peruana y disfrutando de la gastronomía local, de la cual se declaró un fanático.

El popular ‘Big Boss’ fue entrevistado por el programa “Arriba mi gente” y reveló detalles de su visita al Perú, confesando que siente una debilidad por la comida peruana.

“Perú lo amo mucho, que recuerde toda la gente que Jesús es el camino de la verdad y la vida”, empezó diciendo el intérprete de “La Gasolina”.

Daddy Yankee habló para Arriba Mi gente de Latina. (Captura Latina)

Al hablar de la gastronomía peruana, Daddy Yankee confesó: “Excelente todo, toda la cultura, amando siempre la cultura en Perú y más la comida que aquí se come a otro nivel”.

Daddy Yankee llegó al Mercado Santa Cruz en Miraflores por una butifarra este sábado 20 de septiembre.

Como se sabe, Daddy Yankee ha sido visto en el Barrio Chino del Centro de Lima y también disfrutando de algunos platos en un mercado de Miraflores. Su visita ha generado una gran expectativa entre sus fans.

Cabe resaltar que, si bien el artista no precisó el motivo de su visita a Perú, el programa “Arriba mi gente” señaló que Daddy Yankee estaría evaluando abrir una cadena internacional de restaurantes junto a un socio peruano, por lo que habría llegado al país para evaluar su nuevo negocio.