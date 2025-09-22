Aunque lleva un tiempo retirado de los escenarios, Daddy Yankee continúa recorriendo el mundo y generando revuelo a su paso. Así, el sábado 20 de septiembre su nombre acaparó los primeros lugares de los ‘trending topics’ en las principales redes sociales en el Perú al ser captado paseando por el barrio chino en el concurrido Centro de Lima.

El cantante, que se encontraba acompañado de cámaras de grabación para una filmación de la que no se conocen detalles, llegó al país de manera sorpresiva y no desaprovechó la oportunidad para reencontrarse con una gastronomía que, en varias ocasiones, ha destacado.

“Amo la cultura de Perú y más la comida que aquí se come a otro nivel”, dijo escuetamente el ‘Cangri’ a las cámaras del programa “Arriba mi Gente” de Latina.

Y así, se le vio disfrutar de diferentes potajes a lo largo del fin de semana. Aquí hacemos un recuento de los principales puntos que visitó el padre del reggaetón.

1. Chifa Ton Kin Sen

En el barrio chino, famoso por su amplia oferta de gastronomía de la fusión peruano- china, conocida simplemente como chifa, Daddy Yankee hizo una parada para ingresar al Chifa Ton Kin Sen, ubicado en la cuadra 7 del Jirón Ucayali, a unos pasos del arco de la Calle Capón.

Como se aprecia en varios videos captados por fans, el ‘cangri’ probó un arroz chaufa al estilo tradicional, acompañado de salsa de tamarindo, ají y un té oriental.

2. Mercado Santa Cruz

El puertorriqueño también probó comida de mercado. En este caso, el también compositor eligió este concurrido mercado en el distrito de Miraflores para conocer de insumos como los pescados que se utilizan en el famoso cebiche peruano. Para este recorrido, Daddy Yankee estuvo acompañado del chef limeño Jaime Pesaque, quien aparece en el registro que realizadon las decenas de personas que se apostaron en el mercado para saludar al ‘big boss’.

A su paso por el Mercado Santa Cruz, el reggaetonero degustó la famosa butifarra, uno de los sánguches más famosos de la tradición gastronómica limeña. Y también probó el hoy cada vez más famoso pan con chicharrón. Del mercado se le vio salir con una botella de chicha morada en la mano.

3. Picarones Mary

El cantante, cuyo nombre de pila es Ramón Ayala, también estuvo en el distrito de Barranco, donde optó por una alternativa dulce. Así, probó los tradicionales picarones.

El artista acudió a Picarones Mary, la famosa marca de la ayacuchana María Gonzáles que cuenta con varios puestos de picarones, entre ellos en puntos turísticos como Miraflores y Barranco.

4. Mayta

Además de su guía durante su recorrido en el Mercado Santa Cruz, el chef Jaime Pesaque también fue el anfitrión de Daddy Yanke en el que es su restaurante más celebrado: Mayta, actualmente considerado entre los 50 mejores del mundo.

El artista llegó acompañado de su equipo y de las cámaras de grabación que lo han seguido durante toda su visita a la capital peruana.

Aunque no se sabe que probó Daddy Yankee en Mayta, el restaurante es famoso por su menú degustación, que se destaca por ofrecer creaciones basadas en ingredientes peruanos, como maíz chullpi, harina de quinua, cushuro y chincho. “Cada plato es una obra de arte, con ingredientes coloridos como protagonistas, como el jamón de pescado paiche, cortado en láminas finas y dispuesto en forma de una delicada rosa”, se dice de la propuesta gastronómica de este restaurante que actualmente se ubica en el puesto 38 del mundo.

El ‘Cangri’ en Lima

No hay mayores detalles del motivo principal de la visita de Daddy Yankee al Perú. El artista se hospedó en el lujoso Miraflores Park Hotel, frente al mar, desde donde realizó sus recorridos.

Este 2025, Daddy Yankee realizó otras visitas sorpresa a América Latina. Estuvo en Colombia en marzo para el evento cristiano “A pesar de todo fest” en Medellín. Y en julio estuvo en Argentina para el festival religioso conocido como “Cachorros de León Fire 2025″.