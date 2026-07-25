La ciudad de Tacna alberga desde este sábado 25 de julio una nueva edición de Perú Mucho Gusto, la gran feria gastronómica que lleva a distintos destinos del Perú (y del mundo) a destacados expositores de la cocina nacional de nuestras diferentes regiones.

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Durante cuatro días, miles de visitantes podrán disfrutar en un solo lugar y con ingreso gratuito de una experiencia que reunirá lo mejor de la gastronomía, la cultura, la artesanía y los productos emblemáticos desde el sur hasta el norte del país.

De acuerdo a proyecciones de PromPerú, entidad organizadora de la feria, para esta edición se esperan la asistencia de más de 200 mil visitantes y un movimiento económico cercano a S/ 18 millones, consolidando a la feria como un gran atractivo turístico en Tacna y en su turismo nacional y fronterizo.

La oferta de la edición 2026

Perú Mucho Gusto Tacna 2026 contará con 162 expositores, entre restaurantes, productores, panaderías, food trucks, postres, bebidas y brasas, además de tres grandes zonas temáticas: Celebra Perú, dedicada a la artesanía y el turismo; Bebidas del Perú, que pondrá en valor la diversidad de destilados, vinos, piscos, macerados y cervezas artesanales; y Café & Cacao, espacio que mostrará la riqueza de estos productos bandera a través de experiencias sensoriales y de degustación.

Bajo el concepto “Sabores con historia”, la edición 2026 busca resaltar cómo cada plato peruano refleja la riqueza cultural, la tradición y el legado de los distintos territorios del país, fortaleciendo el orgullo por la cocina regional e impulsando el turismo motivado por la gastronomía.

Los asistentes también podrán disfrutar de una variada programación con showcookings, presentaciones musicales, pasacalles, danzas, talleres participativos, charlas, activaciones inmersivas y seis escenarios con actividades para toda la familia. Asimismo, se desarrollarán espacios dedicados a la sostenibilidad, con iniciativas para la medición y compensación de la huella de carbono, estaciones de reciclaje y el uso de utensilios biodegradables.

Como parte de la experiencia, la feria reconocerá a los expositores más destacados en categorías como Plato más querido, Bebida más querida, innovación, tradición, desarrollo del turismo gastronómico, prácticas sostenibles y buenas prácticas de manipulación de alimentos, además de la entrega de licencias de la Marca Perú.

¿Qué comer en la feria?

Este año, Promperú ha diseñado diez rutas gastronómicas que invitan a descubrir la riqueza culinaria del país a través de propuestas temáticas que reúnen platos emblemáticos, bebidas tradicionales y creaciones innovadoras de todas las regiones. Cada ruta permitirá a los asistentes explorar la feria según sus preferencias, recorriendo los diferentes espacios gastronómicos y conociendo la diversidad de sabores que caracteriza al Perú.

Entre las alternativas destaca la Ruta del Desayuno Tacneño, donde los visitantes podrán iniciar el día degustando preparaciones tradicionales como la patasca tacneña, marraquetas, empanadas y café de especialidad. A ella se suma la Ruta del Desayuno Regional, que reúne sabores representativos de distintas regiones del país, como juane de yuca con cecina, humitas cajamarquinas y bebidas elaboradas con insumos amazónicos.

Para quienes buscan propuestas innovadoras, la Ruta Influencer reunirá platos creativos y fusiones gastronómicas que reflejan la evolución de la cocina peruana. Asimismo, la Ruta de los Asados ofrecerá carnes preparadas a la parrilla, caja china, pachamanca y otras técnicas tradicionales que resaltan los sabores de cada región.

Las familias también encontrarán una selección especial en la Ruta en Familia, con platos ideales para compartir, mientras que la Ruta Marina pondrá en valor la extraordinaria riqueza del litoral peruano mediante cebiches, causas, conchas negras, pulpo a la brasa, arroz con mariscos y otras especialidades.

La tradición culinaria estará presente en la Ruta de los Guisos de Cuchara, que incluirá preparaciones emblemáticas como shambar, carapulcra con sopa seca, seco limeño, picante a la tacneña, patasca y chupe de camarones, recetas que forman parte del patrimonio gastronómico nacional.

Por su parte, la Ruta Carretillera acercará al público a los sabores más populares del país mediante antojitos y propuestas inspiradas en la cocina urbana peruana, mientras que la Ruta Dulcera reunirá postres tradicionales como chumbeques, alfajores, turrones, borrachitos, helados artesanales y otras especialidades que reflejan la diversidad de la repostería peruana.

Finalmente, la Ruta Pisquera y Cervecera permitirá conocer la amplia oferta de bebidas nacionales, con piscos, macerados, vinos, cervezas artesanales y cócteles elaborados con insumos peruanos.

¿Cuándo y dónde?

La edición 2026 de Perú Mucho Gusto Tacna se desarrollará en el Parque Perú.

El ingreso será gratuito y la feria atenderá de 10:00 a. m. a 10:00 p. m.

Además, se habilitará el Bus Perú, Mucho Gusto, que partirá desde el Paseo de las Aguas para facilitar el traslado gratuito de los visitantes hasta el recinto ferial.