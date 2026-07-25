Perú Mucho Gusto estará abierta al público del 25 al 28 de julio del 2026 en Tacna. (Foto: César Bueno/ Archivo GEC)
Perú Mucho Gusto estará abierta al público del 25 al 28 de julio del 2026 en Tacna. (Foto: César Bueno/ Archivo GEC)
Por Redacción EC

La ciudad de Tacna alberga desde este sábado 25 de julio una nueva edición de Perú Mucho Gusto, la gran feria gastronómica que lleva a distintos destinos del Perú (y del mundo) a destacados expositores de la cocina nacional de nuestras diferentes regiones.

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