La feria Perú Mucho Gusto Tacna 2026 concluyó tras registrar la asistencia de 215 mil personas. La Comisión de Promoción del Perú para la Exportación y el Turismo (PROMPERÚ) estuvo a cargo de la organización de la actividad.

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Entre el público asistente se contabilizó la llegada de 12 mil turistas extranjeros durante los cuatro días de desarrollo del evento.

Un total de 162 expositores se congregaron en el recinto para presentar la oferta gastronómica y productiva proveniente de las 25 regiones del territorio nacional. La infraestructura ferial incluyó sectores especializados para el café, el cacao, las bebidas nacionales y la artesanía.

Los platos y bebidas más queridos

En el día de clausura del evento, PromPerú entregó reconocimientos a los expositores en categorías relacionadas a la tradición, la innovación y la identidad regional. También se celebraron a los platos y bebidas más queridos por el público.

Estos fueron los premios entregados:

Reconocimiento a las Buenas Prácticas de Manipulación de Alimentos : La Cusqueñísima Picantería (Cusco) y Sumac Chips (Cusco).

: La Cusqueñísima Picantería (Cusco) y Sumac Chips (Cusco). Reconocimiento a la Experiencia Regional: Larevas (Lima)

Larevas (Lima) Premio a la Tradición: La Chayo (Piura)

La Chayo (Piura) Premio a la Innovación: Al Palo y la Parrilla (Ucayali)

Al Palo y la Parrilla (Ucayali) Premio al Desarrollo del Turismo Gastronómico: Cevichería Cuchito (Áncash)

Cevichería Cuchito (Áncash) Bebida más querida: Hechizo de Sama, de Waikiki Tiki Bar (Tacna)

Hechizo de Sama, de Waikiki Tiki Bar (Tacna) Plato más querido: Costillar de chancho a la caja china al vino, del Restaurante Ochoa (Tacna)

Roberto Ochoa del restaurante Ochoa. (Foto: PromPerú/ Difusión)

Además, esta edición de la feria contó con reconocimientos al trabajo en sostenibilidad de los restaurantes, cafeterías y establecimientos: