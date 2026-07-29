Perú Mucho Gusto Tacna 2026 se realizó en el Parque Perú. (Foto: PromPerú/ Difusión)
Perú Mucho Gusto Tacna 2026 se realizó en el Parque Perú. (Foto: PromPerú/ Difusión)

La feria Perú Mucho Gusto Tacna 2026 concluyó tras registrar la asistencia de 215 mil personas. La Comisión de Promoción del Perú para la Exportación y el Turismo (PROMPERÚ) estuvo a cargo de la organización de la actividad.

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