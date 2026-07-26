La feria Perú Mucho Gusto Tacna se desarrollará hasta el 27 de julio en el Parque Perú. (Foto: Difusión)
La feria Perú Mucho Gusto Tacna se desarrollará hasta el 27 de julio en el Parque Perú. (Foto: Difusión)

La feria gastronómica y cultural Perú Mucho Gusto Tacna 2026 registró la asistencia de 30 mil personas durante su primera fecha de apertura. La actividad se realiza en el marco de las festividades por Fiestas Patrias en la región de Tacna, constituyéndose como uno de los eventos centrales enfocados en dinamizar la economía local y la actividad turística regional durante estas fechas festivas.

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