La feria gastronómica y cultural Perú Mucho Gusto Tacna 2026 registró la asistencia de 30 mil personas durante su primera fecha de apertura. La actividad se realiza en el marco de las festividades por Fiestas Patrias en la región de Tacna, constituyéndose como uno de los eventos centrales enfocados en dinamizar la economía local y la actividad turística regional durante estas fechas festivas.

Desde las primeras horas de la mañana, el recinto ferial recibió la llegada constante de miles de visitantes locales y de viajeros procedentes de distintas regiones del país. A esta concurrencia se sumó la llegada de turistas procedentes de Chile y Bolivia, quienes acudieron al recinto ferial para recorrer las instalaciones y conocer las propuestas gastronómicas presentes.

(Foto: Gabriela Delgado/ El Comercio)

Durante el desarrollo de la jornada inaugural, la Zona Café & Cacao fue uno de los ambientes que registró mayor afluencia de público asistente. Este espacio fue habilitado de manera específica para resaltar la calidad de la producción nacional, difundiendo las variedades de cafés especiales y chocolates de origen peruano presentados por los productores participantes.

Una concurrencia similar registró la Zona Bebidas del Perú, ambiente donde los asistentes pudieron conocer la diversidad de bebidas producidas en diferentes regiones del territorio nacional. En esta área se expusieron productos representativos como macerados, destilados, vinos y piscos, entre otras opciones elaboradas por los expositores presentes en la feria.

En paralelo, la Zona Celebra Perú reunió a artesanos de diversos puntos del país junto con muestras de expresiones artísticas, música en vivo y talleres. Las actividades desarrolladas en este espacio formaron parte de la propuesta cultural implementada con el objetivo de complementar de forma integral la experiencia de las personas que acudieron al recinto ferial.

El primer día de la feria concluyó con un espectáculo en el escenario estelar que reunió a miles de asistentes para presenciar a artistas musicales de diversos géneros. Las actividades continuarán de manera consecutiva hasta el martes 28 de julio con una programación que incluye demostraciones culinarias, talleres, pasacalles y presentaciones artísticas para las familias.