Cada cuarto domingo de julio, el país rinde homenaje a uno de sus mayores símbolos gastronómicos: el pisco. Ya sea en un clásico Pisco Sour, un Chilcano o en propuestas de autor que exploran nuevos ingredientes, el destilado peruano continúa reinventándose sin perder su esencia. Si todavía no tienes planes para celebrar esta fecha, aquí te proponemos tres espacios donde el pisco es mucho más que un ingrediente: es el centro de la experiencia.

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Terraza Lima Club

Dirección: Pasaje Santa Rosa 123, Centro de Lima

La propuesta de Terraza Lima Club, el restobar ubicado en el histórico Club de la Unión, combina la arquitectura neoclásica del Centro Histórico con una carta de coctelería inspirada en los destilados peruanos.

El espacio apuesta por una atmósfera elegante que rescata el encanto de la antigua Ciudad de los Reyes. Su propuesta gastronómica acompaña una barra donde el pisco adquiere distintos matices, desde las versiones tradicionales hasta preparaciones contemporáneas.

Para celebrar el Día del Pisco, el local presenta una selección de Pisco Sour Clásico, además de variantes de maracuyá y camu camu. La estrella de la casa es el Sour Terraza Lima Club, elaborado con Pisco Sol y Tierra Torontel, vermouth rosso, destilado de hoja de coca, zumo de mandarina, syrup de cerveza negra, bitter de chocolate y una mezcla de cítricos, una combinación pensada para quienes buscan una experiencia diferente sin alejarse del espíritu del cóctel más representativo del país.

República del Pisco

Dirección: Calle Bolivar 215, Miraflores / Jr. Mariscal José Antonio de Sucre 315, Barranco

Hablar de República del Pisco es hablar de uno de los bares que ha contribuido a difundir la cultura pisquera en Lima. La carta presenta una variada selección de bebidas a base de pisco que rinden homenaje a la coctelería peruana, combinando recetas tradicionales con creativas propuestas de autor.

Entre las opciones principales destacan el emblemático Pisco Sour y el Chilcano, presentados no solo en sus versiones clásicas sino también en una extensa gama de macerados artesanales como aguaymanto, chicha morada, eucalipto con mandarina, muña con tumbo, maracuyá con rocoto y tuna roja, ofreciendo además una Ronda Chilcanera para degustar varios sabores a la vez. La coctelería creativa incluye bebidas de la casa como el República Sour (elaborado con frutos rojos), El Norteño (con pisco quebranta, culantro, piña y limón), Arawi (mezclado con maracuyá y cerveza Cusqueña Dorada) y el Ñusta Julep (con maracuyá y hierbas andinas aromáticas).

Asimismo, la propuesta se complementa con cócteles tradicionales e internacionales a base de pisco, tales como el Pisco Punch, Pisco Tonic, Pisco Mule, Capitán, Algarrobina y creaciones especiales como el Expreso de Medianoche, que integra café con espuma de Pisco Sour.

Museo del Pisco

Más que un bar, Museo del Pisco se ha consolidado como uno de los espacios más representativos para quienes desean conocer la historia y la versatilidad del destilado peruano.

Su propuesta combina coctelería especializada con una amplia oferta de etiquetas nacionales, permitiendo al visitante descubrir las diferencias entre las distintas uvas pisqueras y las múltiples formas en que el pisco puede disfrutarse. Desde un Pisco Sour perfectamente ejecutado hasta creaciones de autor que incorporan frutas peruanas y hierbas aromáticas, cada preparación busca poner en valor el producto nacional.

El ambiente, pensado para locales y turistas, convierte la experiencia en un recorrido por la tradición pisquera peruana, ideal para quienes quieren celebrar esta fecha aprendiendo un poco más sobre uno de los destilados más reconocidos del continente.

Ya sea con un clásico Pisco Sour, un Sachaculantro Smash, el Ponche de los libertadores, el Chirulin o la Humita, cualquiera por S/32, el Día del Pisco es la excusa perfecta para redescubrir el destilado que mejor representa al Perú. Estos tres espacios ofrecen experiencias distintas, pero con un mismo objetivo: brindar por una bebida que sigue conquistando paladares dentro y fuera del país.