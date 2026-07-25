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Terraza Lima Club es uno de los luagres más míticos para celebrar el Día del Pisco.
Terraza Lima Club es uno de los luagres más míticos para celebrar el Día del Pisco.
/ Terraza Lima Club
Por Alejandra Garboza

Cada cuarto domingo de julio, el país rinde homenaje a uno de sus mayores símbolos gastronómicos: el pisco. Ya sea en un clásico Pisco Sour, un Chilcano o en propuestas de autor que exploran nuevos ingredientes, el destilado peruano continúa reinventándose sin perder su esencia. Si todavía no tienes planes para celebrar esta fecha, aquí te proponemos tres espacios donde el pisco es mucho más que un ingrediente: es el centro de la experiencia.

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