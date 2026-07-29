Palmiro Ocampo (tercero desde la izquierda) junto a los ganadores del premio a la sostenibilidad del Perú Mucho Gusto Tacna, establecimientos provenientes de las regiones Amazonas, Cusco y Ayacucho.
Palmiro Ocampo (tercero desde la izquierda) junto a los ganadores del premio a la sostenibilidad del Perú Mucho Gusto Tacna, establecimientos provenientes de las regiones Amazonas, Cusco y Ayacucho.
/ Gabriela Delgado

La edición 2026 de la feria Perú Mucho Gusto Tacna, realizada del 25 al 28 de julio en el Parque Perú, reunió propuestas gastronómicas de 25 regiones del país. Además de mostrar la diversidad culinaria y cultural del Perú, el evento mantuvo a la sostenibilidad como uno de sus principales ejes de trabajo, con acciones que abarcan desde la gestión de residuos y la medición de la huella de carbono hasta la implementación de un modelo basado en la economía circular y premios que reconocen el trabajo de quienes ya vienen aplicando medidas sostenibles en sus establecimientos.

Conforme a los criterios de

Trust Project
Tipo de trabajo:

NoticiasInformación basada en hechos y verificada de primera mano por el reportero, o reportada y verificada por fuentes expertas.