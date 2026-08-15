Ibai Llanos lanza su nueva convocatoria: el Mundial de la comida.
Ibai Llanos lanza su nueva convocatoria: el Mundial de la comida.
Por Redacción EC

Hace exactamente un año, el español Ibai Llanos puso a América Latina a hablar con su “Mundial de desayunos”, una competencia que buscó determinar, mediante los votos de su comunidad, cuál era el plato favorito de la región para iniciar las mañanas. Este sábado, en sus plataformas, el creador de contenidos anunció un nuevo concurso: el “Mundial de comidas”. Y el Perú ha vuelto a ser convocado.

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