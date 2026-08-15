Hace exactamente un año, el español Ibai Llanos puso a América Latina a hablar con su “Mundial de desayunos”, una competencia que buscó determinar, mediante los votos de su comunidad, cuál era el plato favorito de la región para iniciar las mañanas. Este sábado, en sus plataformas, el creador de contenidos anunció un nuevo concurso: el “Mundial de comidas”. Y el Perú ha vuelto a ser convocado.

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Este es el video con el que Ibai Llanos anunció la convocatoria:

De momento, Ibai Llanos no ha dado fecha de inicio a la competencia, pero ya ha invitado a sus seguidores de diversas partes del mundo a proponer los platos que representarán a cada país.

Por su parte, él hizo una preselección. Para España sugirió la paella; para Argentina, el asado; para Perú, el ceviche; y para México, los tacos. Será el público, mediante sus comentarios en plataformas como TikTok, Instagram y YouTube, el que determine a los participantes.

Perú, España, Argentina y México vuelven a ser convocados por Ibai Llanos.

Como se recuerda, en agosto del 2025, Ibai Llanos inició el Mundial de desayunos, una competencia digital que generó mucho movimiento entre la audiencia del español. Aquel concurso decretó como ganador al pan con chicharrón peruano.

Tras el final de ese Mundial, el ‘influencer’ realizó una gira por América Latina en la que registró videos de las gastronomías de países como Chile, Colombia y el Perú. ¿Qué opinas de esta nueva competencia? ¿Qué plato debería representar al Perú?