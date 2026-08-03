La popular influencer española Roro vuelve a estar en el ojo de la tormenta en las plataformas digitales. Tras la ola de comentarios y reacciones provocadas por su participación y las controversias surgidas alrededor de La Velada del Año, antiguos mensajes de la creadora de contenido volvieron a salir a la luz, desatando una fuerte indignación entre la comunidad latinoamericana, especialmente entre los usuarios peruanos.

El origen de la polémica: Un comentario del pasado que indignó a las redes

La controversia se encendió cuando varios internautas viralizaron una captura de pantalla de un intercambio antiguo en sus perfiles oficiales. En dicho mensaje, un seguidor le preguntó directamente en inglés: “Are you peruana?” (¿Eres peruana?). La respuesta de la creadora de contenido no tardó en volverse viral por las razones equivocadas: un tajante “Never” acompañado de un emoticón de vómito.

Esta interacción provocó una reacción inmediata en redes sociales como TikTok y X (antes Twitter), donde miles de usuarios la tildaron de discriminadora y criticaron duramente su actitud hacia la comunidad peruana. El descontento creció rápidamente, generando un debate sobre las actitudes de ciertos creadores de contenido en internet y llevando a la influencer a convertirse en tendencia negativa durante varios días.

Roro rompe el silencio tras regresar de sus vacaciones

Luego de mantenerse al margen de la conversación pública por un tiempo, Roro reapareció en sus canales oficiales para dar la cara y abordar de manera directa la acusación de discriminación. La creadora explicó que su ausencia inicial se debió a que se encontraba desconectada del entorno digital.

“Holi! Me había quitado las redes porque estaba de vacaciones así que no había visto nada”, comenzó explicando en su mensaje, buscando contextuar por qué no había respondido de inmediato a las duras críticas.

A través de sus declaraciones, la influencer admitió la existencia del mensaje, pero contextualizó el momento en el que fue escrito para aclarar sus intenciones.

Disculpas públicas y un cambio de mentalidad

Con el objetivo de frenar el rechazo de sus seguidores y reparar el daño causado, Roro ofreció unas disculpas sinceras, atribuyendo sus palabras del pasado a la inmadurez de la juventud y a tendencias pasajeras de internet:

“El comentario que habéis visto lo hice con 17 años. Era una niña ignorante y me hacía gracia el meme que había en España con Perú”, reconoció abiertamente.

Asimismo, la influencer remarcó la diferencia entre su postura actual y la que tenía cuando era menor de edad, expresando su respeto y admiración por el país sudamericano:

“Ahora tengo 24 años y obviamente soy otra persona y no tengo la misma mentalidad de cuando era niña. Pido perdón de corazón si he ofendido a alguien. De hecho he dicho muchas veces que Perú es uno de mis países favoritos y tiene una de las mejores gastronomías del mundo. Osq”.

Con este comunicado, la creadora de contenido espera dar por cerrado este capítulo controvertido, reafirmando que sus opiniones de la adolescencia no reflejan su pensamiento actual y destacando su aprecio por la cultura y la gastronomía peruana.