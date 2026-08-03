La reciente controversia en torno a la influencer española Roro sumó un nuevo capítulo tras las declaraciones del reconocido streamer AuronPlay. Luego de que saliera a la luz un antiguo comentario de la creadora de contenido donde respondía “Never” junto a un emoticón de vómito a la pregunta de si era peruana, el streamer catalán analizó el tema durante una de sus transmisiones en vivo, abordando la situación con su característico toque de ironía y humor.

La reacción de Auronplay ante el polémico mensaje de Roro

Durante su emisión en directo, AuronPlay no dudó en dar su punto de vista sobre el revuelo provocado por la reaparición del antiguo mensaje de Roro en las redes sociales. El creador de contenido destacó la actitud de sus seguidores en el país sudamericano frente a este tipo de situaciones virales en la comunidad hispanohablante.

“Suerte que mi gente de Perú se lo toma con humor. Pero a mí lo de, lo de never, never, carita vomitando, espectacular, amigos. Historia de Internet, ya digo. Historia de Internet. Ay, Dios mío. Perú es la clave. Bueno, al menos los peruanos que me siguen a mí, que no son pocos, siempre tienen humor y se toman las cosas bien, la verdad. Por eso aquí, pues, nos podemos permitir hacer alguna broma”, comentó entre risas durante el streaming.

“Efecto dominó”: Cómo las polémicas reviven el pasado en redes sociales

El streamer español aprovechó el caso para reflexionar sobre la dinámica del entorno digital cuando un personaje público enfrenta una crisis de reputación. Según explicó AuronPlay, la exposición mediática tras un evento importante —como La Velada del Año— suele desencadenar una búsqueda minuciosa por parte de los usuarios sobre el historial digital de los involucrados.

Al respecto, el streamer se cuestionó con humor la recurrencia de este patrón en la plataforma:

“Cuando hay una polémica, una cosa lleva a la otra, ¿no? Y ahora le estarán sacando un tuit de que dijo en el dos mil y pico de que no le gustaba Perú o algo así. Lo he visto... pero ¿por qué Perú siempre pilla, amigos? Es loco esto, ¿eh? No sé cómo alguien ha encontrado eso”, cuestionó el streamer, evidenciando el nivel de archivo que manejan los usuarios en internet.

El historial digital y los antecedentes de otros creadores de contenido

Para contextualizar el caso de Roro, AuronPlay recordó que este tipo de hallazgos no son ajenos a la comunidad de internet y que otros creadores de contenido de gran renombre han pasado por episodios similares debido a publicaciones realizadas durante su infancia o adolescencia.

En su intervención, citó el ejemplo del streamer mexicano JuanSGuarnizo, a quien también le recordaron publicaciones del pasado cuando era un menor de edad:

“¿Por qué todo el mundo tiene un tuit antiguo metiéndose con Perú, tío? Juan, cuando era un niño, solamente tuiteaba Juan Guarnizo. Le sacaron no sé cuántos tuits. Molestar con Perú. Sí, sí, Juan Guarnizo también le sacaron muchos. Pero es que Juan era un niño. Literalmente, tenía trece años Juan Guarnizo”, recordó.

Roro pide perdón tras su polémico comentario sobre Perú: “Era una niña ignorante”

Ante la ola de indignación generada en redes sociales, la influencer española rompió el silencio tras regresar de sus vacaciones para aclarar la situación. Roro asumió la responsabilidad de sus palabras, asegurando que se trataba de un error del pasado cometido durante su adolescencia:

“El comentario que habéis visto lo hice con 17 años. Era una niña ignorante y me hacía gracia el meme que había en España con Perú. Ahora tengo 24 años y obviamente soy otra persona, no tengo la misma mentalidad”, expresó en sus canales oficiales.

Asimismo, la creadora de contenido aprovechó el mensaje para pedir disculpas sinceras a la comunidad peruana y reafirmar que actualmente considera a Perú como uno de sus países favoritos, destacando especialmente su gastronomía.