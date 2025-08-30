El drama legal alrededor de Daddy Yankee parece no tener fin, y esta vez el nombre de su exesposa, Mireddys González, vuelve a ocupar titulares. La también empresaria, junto a su hermana Ayeicha González Castellanos, busca detener una de las demandas federales que enfrenta, impulsada por las compañías El Cartel Records y Los Cangris, Inc., presididas por el propio cantante.

La querella en cuestión asciende a 12 millones de dólares, y acusa a las hermanas de supuestamente eliminar y retener documentos comerciales con la intención de causar daño. Sin embargo, la defensa de González asegura que este caso se solapa con otro proceso legal que se lleva en Puerto Rico, donde se reclaman hasta 250 millones de dólares por las mismas acusaciones.

El conflicto legal entre Daddy Yankee y su exesposa, Mireddys González, agregó un nuevo episodio que mantiene la atención del público. | Crédito: EFE

La estrategia de Mireddys

Para frenar la demanda federal, los abogados de Mireddys presentaron un recurso que básicamente pide que el tribunal federal deje la disputa en manos de la corte estatal, ya que ambos casos tratan, según ellos, de los mismos hechos y daños. De esta manera, buscan evitar juicios duplicados y posibles contradicciones en las decisiones.

Además, la defensa resaltó que tanto Mireddys como su hermana han cooperado con las autoridades, entregando dispositivos electrónicos y correos asociados a las compañías para esclarecer la situación.

La defensa de Mireddys González y Daddy Yankee choca en tribunales sobre si la demanda debe seguir en la corte federal o no. | Crédito: EFE

La respuesta de Daddy Yankee

Por el lado del artista, los abogados de Daddy Yankee pidieron al tribunal que no ceda la jurisdicción del caso federal. Argumentan que, aunque existen procesos paralelos, no son idénticos. Según su postura, las demandas estatales se centran en acciones ocurridas cuando las hermanas aún tenían cargos dentro de las compañías, mientras que el caso federal apunta a lo sucedido después de que fueron destituidas.

El equipo legal del “Big Boss” sostiene además que aquí están en juego leyes como la de Fraude y Abuso Informático, y que se deben presentar pruebas claras de accesos no autorizados y manipulación de datos.

Mireddys González y Daddy Yankee estuvieron casados más de 20 años antes de protagonizar este mediático enfrentamiento legal. | Crédito: Facebook

Más allá de los tecnicismos legales, lo cierto es que esta pugna pone en el centro a la familia más cercana de Daddy Yankee. Su exesposa, con quien compartió más de dos décadas de matrimonio, ahora se encuentra en el lado opuesto de la batalla legal que podría costarle millones.

