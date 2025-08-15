La batalla legal entre Daddy Yankee y su exesposa, Mireddys González, sumó un nuevo capítulo que mantiene a todos atentos. Una jueza federal tomó una decisión que, según sus propias palabras, deberá cumplirse en un plazo máximo de dos horas.

La directriz, emitida por la jueza Silvia Carreño Coll, obliga a Mireddys y a su hermana, Ayeicha González Castellanos, a entregar equipos electrónicos que podrían contener correos y archivos eliminados de las cuentas de El Cartel Records Inc. y Los Cangris Inc.

Estos aparatos serán revisados para extraer información estrictamente relacionada con dichas corporaciones, y posteriormente devueltos a sus dueñas.

Daddy Yankee y Mireddys González, tras más de tres décadas juntos, oficializaron su divorcio en febrero de 2025. | Crédito: Facebook

Carreño Coll advirtió que cualquier intento de eliminar información durante el proceso sería una violación directa a la orden judicial. Entre los equipos que Mireddys deberá entregar, según detalló su abogado José Negrón Fernández, figuran una tableta, una computadora y varios teléfonos celulares, incluyendo uno personal.

Tras la audiencia, Daddy Yankee expresó sentirse tranquilo y en paz con la decisión. “La verdad siempre prevalece”, dijo el intérprete de ‘Gasolina’, asegurando que enfrenta este proceso con buena actitud y dispuesto a que se resuelva de la mejor manera posible.

La disputa legal entre Daddy Yankee y Mireddys González comenzó en diciembre de 2024. | Crédito: Jaydee Lee Serrano / AFP

La disputa legal entre el artista y su exesposa ha llamado la atención no solo por su trasfondo empresarial, sino también por el eco mediático que genera cada nuevo giro en la historia. Y aunque el proceso sigue en curso, está claro que este nuevo fallo podría marcar un antes y un después en la contienda.

Una batalla que arrastra heridas personales

Daddy Yankee y Mireddys González, quienes compartieron más de 30 años de matrimonio, se divorciaron oficialmente en febrero de 2025. Sin embargo, la disputa legal comenzó meses antes, en diciembre de 2024, cuando ambas hermanas fueron acusadas de haber transferido 100 millones de dólares de las cuentas corporativas a sus cuentas personales, sin el consentimiento del artista.

