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Resumen

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Presley Gerber junto a Cindy Crawford y Rande Gerber, quienes acompañaron públicamente algunos de los momentos más difíciles de su vida. (Foto: Phillip Faraone / Getty / AFP)
Presley Gerber junto a Cindy Crawford y Rande Gerber, quienes acompañaron públicamente algunos de los momentos más difíciles de su vida. (Foto: Phillip Faraone / Getty / AFP)
/ PHILLIP FARAONE
Por Sonia del Águila

Nació rodeado de flashes. Mucho antes de elegir una profesión, Presley Gerber ya pertenecía a una familia que el mundo reconocía. Era el hijo mayor de Cindy Crawford, una de las modelos más emblemáticas de los años noventa, y del empresario Rande Gerber; hermano de Kaia, heredera también de ese apellido inevitablemente ligado a las pasarelas. Pero detrás de esa postal perfecta había una historia mucho más frágil.

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