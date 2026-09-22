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Resumen

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Victoria Jones, Victoria Jones y Christian Brando, hijos de dos íconos de Hollywood —Tommy Lee Jones y Marlon Brando, respectivamente—, cuyas historias personales terminaron marcadas por la tragedia.
Victoria Jones, Victoria Jones y Christian Brando, hijos de dos íconos de Hollywood —Tommy Lee Jones y Marlon Brando, respectivamente—, cuyas historias personales terminaron marcadas por la tragedia.
Por Ángel Navarro Quevedo

Crecer bajo el apellido de una estrella trae ventajas evidentes, dinero, contactos, acceso, pero también una exposición pública que arranca antes de que el hijo o la hija pueda decidir si la quiere. Detrás de esa vidriera conviven la presión, la comparación permanente y una sensación de fragilidad que la fama de los padres rara vez logra amortiguar. La adicción y los problemas de salud mental atraviesan a estas familias con una frecuencia que desmiente la idea de que el privilegio protege.

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