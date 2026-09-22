Crecer bajo el apellido de una estrella trae ventajas evidentes, dinero, contactos, acceso, pero también una exposición pública que arranca antes de que el hijo o la hija pueda decidir si la quiere. Detrás de esa vidriera conviven la presión, la comparación permanente y una sensación de fragilidad que la fama de los padres rara vez logra amortiguar. La adicción y los problemas de salud mental atraviesan a estas familias con una frecuencia que desmiente la idea de que el privilegio protege.

Ese patrón volvió a quedar expuesto esta semana con la muerte de Presley Gerber, hijo de la supermodelo Cindy Crawford y el empresario Rande Gerber, a los 27 años en un centro de rehabilitación de Los Ángeles. Su familia pidió privacidad y, hasta el momento, la causa oficial de muerte no fue confirmada porque la autopsia sigue en curso, aunque distintos medios estadounidenses señalan como principal hipótesis una sobredosis. Durante los últimos años, Gerber había convertido sus redes sociales en una suerte de diario público sobre su salud mental, donde habló de depresión, intentos de tratamiento y dependencia de medicación recetada, incluso semanas antes de morir.

Cindy Crawford acompañó durante años a su hijo Presley Gerber en su intento por superar sus problemas de adicción y preservar su salud mental. (Foto: Robyn BECK / AFP)

Victoria Jones

Victoria Jones, hija del actor Tommy Lee Jones y de su exesposa Kimberlea Cloughley, debutó en el cine siendo niña en “Hombres de negro II”, la película de su padre, y más tarde apareció en “Los tres entierros de Melquiades Estrada”, también dirigida por él. Lejos de continuar una carrera actoral estable, llevó una vida discreta, aunque en su último año había sido detenida al menos dos veces, una de ellas por posesión de drogas.

El 1 de enero de 2026 fue hallada sin vida en una habitación del hotel Fairmont de San Francisco, a los 34 años. La oficina forense determinó que murió por efectos tóxicos de la cocaína y clasificó el deceso como accidental. Su familia pidió respeto por su privacidad en medio del dolor.

El actor Tommy Lee Jones junto a su hija Victoria Jones, quien apareció junto a él en “Hombres de negro II” y “Los tres entierros de Melquiades Estrada”.

Scott Newman

Scott Newman era el único hijo varón de Paul Newman, fruto de su primer matrimonio con la actriz Jackie Witte. Actor y doble de riesgo, participó en películas como “Infierno en la torre”, pero su adicción a las drogas y el alcohol se agravó durante su adolescencia y juventud, en paralelo al ascenso de la carrera de su padre.

Murió en noviembre de 1978, a los 28 años, por una sobredosis accidental. En sus memorias póstumas, Paul Newman confesó el peso de la culpa, se preguntaba si había empujado a su hijo hacia una imagen de masculinidad que no le correspondía y si su propio consumo de alcohol había influido en él. En su memoria fundó el Scott Newman Center, dedicado a la prevención del abuso de drogas entre jóvenes.

Paul Newman junto a su hijo Scott Newman, quien siguió brevemente los pasos de su padre como actor antes de enfrentarse a problemas de adicción.

Christian Brando

Christian Brando, hijo mayor de Marlon Brando y de la actriz Anna Kashfi, tuvo una infancia marcada por el conflicto entre sus padres: de niño fue llevado por su madre a vivir con un grupo hippie para alejarlo de Brando, hasta que un detective privado lo encontró. Ya adolescente, el actor lo instaló en una isla privada en Tahití, donde ejerció un rol paterno distante. Christian arrastró adicciones a sustancias durante buena parte de su vida adulta.

En 1990 fue condenado por el homicidio de Dag Drollet, pareja de su media hermana Cheyenne, y cumplió cinco años de prisión. Cheyenne se quitó la vida cinco años después de aquel episodio. Christian Brando murió en enero de 2008, a los 49 años, por una neumonía.

Marlon Brando junto a su hijo Christian Brando, cuya infancia estuvo marcada por la conflictiva relación entre sus padres y una posterior vida adulta atravesada por las adicciones.

Lisa Marie Presley

La única hija de Elvis Presley heredó, además del apellido, una vida atravesada por la exposición pública desde la cuna. Ella misma relató que su adicción a los opioides comenzó en 2008, tras recibir una prescripción médica de analgésicos después de dar a luz, un consumo que —según escribió— se le volvió necesario mucho más allá del tratamiento original. También habló abiertamente de ansiedad y depresión.

En julio de 2020, su hijo Benjamin Keough se quitó la vida a los 27 años, una pérdida que ella describió como devastadora. Lisa Marie Presley murió el 12 de enero de 2023, a los 54 años, por un paro cardíaco cuya causa de fondo nunca terminó de esclarecerse del todo. Fue enterrada en Graceland, junto a su padre y su hijo.

Elvis Presley junto a su única hija, Lisa Marie Presley, quien creció bajo una exposición pública permanente como heredera de uno de los apellidos más famosos de la música.

Jonathan Peck

Jonathan Peck era el hijo mayor de Gregory Peck y de su primera esposa, Greta Kukkonen. Se dedicó al periodismo y trabajó como locutor de televisión, lejos del set de rodaje de su padre. En 1975, a los 31 años, se quitó la vida.

Gregory Peck definió esa muerte como la mayor tragedia de su vida y se alejó brevemente de la actuación antes de retomarla con “La profecía”. Años más tarde, su otro hijo, Anthony Peck, reconoció públicamente el temor a repetir el destino de su hermano mientras atravesaba sus propios problemas con el alcohol.

Gregory Peck junto a su hijo Jonathan Peck, quien se dedicó al periodismo y la locución antes de morir por suicidio en 1975.

Nicholas Hughes

Hijo de los poetas Sylvia Plath y Ted Hughes, Nicholas tenía apenas nueve meses cuando sus padres se separaron y todavía no había cumplido un año cuando su madre se quitó la vida, en 1963. Construyó una carrera alejada de la literatura y de la exposición mediática: se convirtió en biólogo especializado en ecosistemas de salmónidos y dio clases durante más de una década en la Universidad de Alaska Fairbanks.

En marzo de 2009 se quitó la vida en su casa de Alaska, a los 47 años, tras atravesar un período prolongado de depresión, según relató su hermana, la poeta Frieda Hughes. Assia Wevill, segunda esposa de su padre y quien también ofició de cuidadora de Nicholas de niño, se había quitado la vida en 1969.

Sylvia Plath junto a su hijo Nicholas Hughes, quien quedó al cuidado de familiares tras el suicidio de la poeta y años después construyó una carrera como biólogo.

Katherine Short

Katherine Short era la mayor de los tres hijos adoptados por el comediante Martin Short y la actriz Nancy Dolman, fallecida en 2010 por cáncer de ovario. A diferencia de su padre, eligió mantenerse alejada de los medios: estudió psicología en la Universidad de Nueva York y se especializó en trabajo social en USC, para luego ejercer como trabajadora social y colaborar con la organización Bring Change to Mind, dedicada a combatir el estigma en salud mental.

Murió el 23 de febrero de 2026, a los 42 años, en su casa de Hollywood Hills. Meses después, Martin Short habló públicamente por primera vez sobre la pérdida, la describió como una pesadilla para su familia y confirmó que su hija atravesaba problemas de salud mental, una lucha que era también su vocación profesional al ayudar a otros a sobrellevar la depresión.