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Resumen

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(Fotos: Agencias/ Archivo)
(Fotos: Agencias/ Archivo)
Por Elida Morillo

El debate volvió a instalarse en plena temporada de Fashion Weeks. Activistas de PETA irrumpieron primero en el desfile de COS en Nueva York y posteriormente en el de H&M Studio en Londres, denunciando la crueldad detrás de la producción de lana. En Londres, las manifestantes llegaron a recorrer buena parte de la pasarela sin que el numeroso equipo de seguridad interviniera. Días antes, en Nueva York, Steven Kolb, CEO del CFDA, había sido duramente cuestionado después de intervenir físicamente para reducir a dos activistas durante una protesta. Él mismo reconoció posteriormente que su reacción había sido inapropiada.

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