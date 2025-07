La organización internacional Personas por el Trato Ético de los Animales (PETA) lanzó este miércoles un llamado de atención al cantante puertorriqueño Bad Bunny, denunciando el uso de gallinas vivas como parte del espectáculo escénico durante su residencia musical 'No me quiero ir de aquí’, que inició el 11 de julio en el Coliseo de Puerto Rico.

“Un ‘baile inolvidable’ para Bad Bunny… pero una pesadilla para los animales” , escribió PETA Latino en sus redes sociales. “¿Hasta cuándo los animales serán tratados como simples accesorios? Los artistas pueden inspirar compasión, pero Benito solo normaliza el maltrato”.

Bad Bunny | Foto: EFE/ Thais Llorca / Thais Llorca

La organización hizo un llamado directo al intérprete urbano, pidiéndole que deje de utilizar animales vivos en sus conciertos y recordándole su influencia en millones de seguidores alrededor del mundo.

Esta no es la primera vez que PETA critica al artista. En 2024, la agrupación animalista también lo acusó de maltrato por incorporar un caballo vivo en el escenario durante su gira 'The Most Wanted Tour’, en Estados Unidos.

Una residencia récord en su tierra natal

Desde el pasado 11 de julio y hasta el próximo 14 de septiembre, Bad Bunny ofrecerá una serie de 30 conciertos consecutivos en el Coliseo de Puerto Rico, un hito histórico que superará las 14 funciones realizadas por el dúo Wisin y Yandel en ese mismo recinto.

La residencia servirá como antesala a una ambiciosa gira mundial, ‘Debí tirar más fotos’, que arrancará el 21 de noviembre en República Dominicana y concluirá el 22 de julio de 2026 en Bélgica.