Luego de semanas de rumores y especulaciones, Jhazmín Gutarra, esposa del cantante Dilbert Aguilar y madre de su hija, confirmó públicamente que su relación sentimental con el artista llegó a su fin.

El anuncio fue realizado por la propia Jhazmín durante una transmisión en vivo en TikTok, donde respondió sin rodeos a una pregunta de una seguidora: “¿Te separaste?“, ” Sí, Angelita ”, contestó con firmeza.

mira el video Jhazmín Gutarra confirma su separación de Dilbert Aguilar, aclarando que mantienen una buena relación como padres por el bienestar de su hija, tras rumores de infidelidad y polémicas mediáticas.

Visiblemente afectada, la también cantante expresó lo difícil que ha sido este proceso personal. “Solo Dios sabe todo este tiempo lo que me está costando, solo él sabe lo que hay en mi corazón” , afirmó con la voz entrecortada. También lamentó los comentarios negativos que ha recibido en redes sociales: “Ni tú que andas escribiendo mal y denigrando horrible, sabes lo que es la fuerza de la fe de Dios”.

La noticia generó una fuerte reacción entre sus seguidores, por lo que el programa América Hoy se contactó con ella para confirmar oficialmente la separación. “Sí (estamos separados). En lo personal no tengo nada que opinar al respecto. Cada uno está enfocado en sus cosas , él en sus cosas, yo en mis cosas. No quiero dar más detalles, ya me ha perjudicado bastante ”, declaró.

Pese a la ruptura, Jhazmín dejó claro que mantiene una relación cordial con Dilbert por el bienestar de su hija. “Sí, claro, siempre va a ser así por mi hija”, aseguró cuando se le preguntó si continuaban en buenos términos como padres.

Cabe recordar que a inicios de julio, Jhazmín ya había dado señales de distanciamiento, al confirmar que ya no estaban trabajando juntos profesionalmente. “Por el momento no, de repente no sé en cuánto tiempo estaremos retomando , porque es un proceso, no es fácil”, comentó en aquel momento. También reconoció lo difícil que ha sido afrontar la exposición mediática: “Tengo tantos comentarios en redes que a mí me afecta, pero no me queda de otra y tengo que seguir”.

Pese a todo, Jhazmín aseguró que está enfocada en sus propios proyectos y en mantener estabilidad en su vida. “Me encuentro tranquila, tratando de cada día seguir avanzando en mis proyectos personales también. Los temas con Dilbert están tranquilos por el bien de mi hija ”, indicó.

Aunque la relación sentimental ha terminado, Jhazmín y Dilbert aún comparten responsabilidades empresariales. “Nosotros ese tema no lo vamos a tocar. Si bien es cierto, en la empresa seguimos siendo socios, vamos a ver la forma de trabajar ”, concluyó.