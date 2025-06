El éxito de “El chavo del 8″ generó desacuerdos entre sus protagonistas que hasta el día de hoy, medio siglo después de su estreno, todavía no se resuelven. Y este tema es abordado en “Chespirito: Sin querer queriendo”, la serie sobre la vida de Roberto Gómez Bolaños, el creador del programa.

Uno de los personajes de la producción de Max, la plataforma de streaming de HBO, es Marcos Barragán, un rol inspirado en Carlos Villagrán, el actor que estuvo detrás del personaje ‘Quico’ y quien tuvo enfrentamientos públicos con ‘Chespirito’ por la autoría del personaje.

En esta nota te contamos las dos versiones del conflicto que se relata en la serie que fue escrita por Roberto y Graciela Gómez Fernández, dos de los seis hijos que tuvo ‘Chespirito’.

¿Qué se dice de ‘Quico’ en “Chespirito: Sin querer queriendo”?

En los dos primeros capítulos de “Chespirito: Sin querer queriendo”, el personaje de Marcos Barragán, a cargo del actor Juan Lecanda, es presentado como un hombre muy vanidoso. En una escena, le pide dinero a una fan para firmarle un autógrafo, en otra escena se le ve llegar con una carro de lujo a Acapulco para el rodaje y no saludar a los admiradores que lo esperaban y, luego, se le ve contándole a ‘Ramón Valdés’ que dejará la serie para tener su programa propio porque “Roberto se cree la gran estrella y no me deja brillar”.

En el segundo episodio, cuando Marcos está decidido a dejar “El chavo” para tener su programa propio, convence a ‘Ramón Valdés’ de irse con él para ser su coestrella. “Confía en mí, el público nos adora a los dos. Aquí el único que va a salir perdiendo es Roberto”, dice el personaje inspirado en ‘Quico’.

¿Qué dijo Carlos Villagrán sobre Roberto Gómez Bolaños?

En la vida real, Carlos Villagrán dejó el elenco de “El chavo del 8″ en 1978 para iniciar su propio show con el personaje de Quico, por temas legales, pues “Chespirito”, tenía los derechos de esos personajes, se comenzó a presentar con un cambio en el nombre: ‘Kiko’.

En una entrevista con la televisión chilena, realizada durante una presentación en Caracas, en el año 1977, poco antes de que se detone la separación, Carlos Villagrán fue consultado sobre cómo nacen los personajes de la serie. Villagrán responde: “Todo gracias a Chespirito, todo gracias a él. Roberto es el genio. Él escribe el programa, él nos dirige, él es dueño de todos los personajes y nosotros ponemos nuestro granito de arena con mucho cariño”.

Pero, al poco tiempo, la versión del actor cambió. Y ocurriría lo propio con la actriz María Antonieta de las Nieves, la ‘Chilindrina’. Y es que el reclamo de los actores era sobre la desproporción enorme entre los ingresos recibidos por los personajes de “El chavo del 8″.

Es así que en 1980, a su paso por el programa “Sábado gigante” de Don Francisco, Carlos Villagrán cuenta que, tras su salida del programa de Roberto Gómez Bolaños, fue censurado en la televisión mexicana y dio detalles de todo lo que lo llevó a esa situación.

“Yo considero que Quico es mío, (Roberto= por intereses lo quiere seguir conservando. Con intereses me refiero a 42 productos en el mercado: revistas, pantunflas, álbum coleccionable, relojes, jabones, chiclés... en fin, 42 productos en más de 17 países. Y la figura que más se vende es la de Quico y yo no percibo ni cinco centavos. Entonces, lógico que él quiera seguir conservándolo”, afirmó Villagrán.

El actor contó que, trabajando como fotógrafo para un diario, ingresaba a los sets de televisión y así conseguía sus primeros papeles de reparto. Así, llegó a Roberto Gómez Bolaños, quien le dio papeles pequeños, hasta que un día le dijo que haría de un niño en un sketch. “Yo considero que el actor es el que hace a los personajes. Un día me dijeron vas a hacer un niño para un sketch del programa, me busqué mi ropa, escogí la de un marinerito. Como tengo entradas muy pronunciadas en la cabellera, me busqué una gorra para no parecer tan adulto. Saqué unos mechones de pelo para hacerlo distinto”, contó Villagrán, quien también tomó la decisión de inflar los cachetes al hablar por una imitación que hacía desde niño de un tío suyo.

Villagrán también contó que Roberto Gómez Bolaños registró a los personajes como suyos en 1977, cuando la producción ya tenía éxito internacional. Y allí comenzó el conflicto.

“Me salí del programa y he tenido una persecución de él incansable en todos los países (a los que voy) para que no me contrataran o él me denunciaría. Tuve que cambiarle de nombre y la vestimenta (al personaje). En México no puedo trabajar, porque se formó una especie de mafia. A mí me vetan. Cuando me solicitan para trabajar en la televisión del estado y yo entregó libretos para ese programa, alguien, no sé quién, hace una llamada, y yo no podía trabajar. A mí me duele ser mexicano y no poder trabajar en México”, contó Villagrán.

¿Qué dijo Roberto Gómez Bolaños sobre la salida de ‘Quico’?

En el programa “Conversaciones con David Estrada”, Roberto Gómez Bolaños da una versión diferente a la de Carlos Villagrán. El comediante dijo que, cuando Villagrán le dijo que dejaría el elenco de “El chavo del 8″, le dio su visto bueno y le deseo lo mejor. Es más, cuando Villagrán le preguntó si podía seguir presentándose como Quico le dijo que sí.

“Luego me dijo que él era el creador del personaje. Y yo dije allí sí no. El creador soy yo. Por ejemplo, Richard Burton hizo Hamlet, pero él no creó Hamlet, lo hizo Shakeaspeare”, afirmó ‘Chespirito’.

El actor contó que fue Villagrán quien lo demandó, y que le ganó “muy fácilmente” por unos documentos que habían firmado todos los actores por el lanzamiento de ‘mechandising’ en el Perú.

“Nos pidieron la firma de todos los actores. Y todos reconocieron que el autor era yo. Y él dijo que lo habían forzado a firmar”, contó.

Sobre el bloqueo para que interprete al personaje en otros países de América Latina, afirmó que él podría haberlo hecho, pero que no lo hizo. Y que, finalmente, durante un homenaje que le hizo Televisa, Villagrán le ofreció una disculpa “a escondidas”.

Estas son las imágenes de aquel reencuentro:

Gómez Bolaños aseguró que Carlos Villagrán se portó “un poco mal con él” y que eso le dolió.

“Él tiene permiso de presentarse dónde quiera. No está escrito, pero se lo dije allí (en ese encuentro) y se lo repetí”, finalizó ‘Chespirito’.

¿Qué dijo Florinda Meza sobre Carlos Villagrán?

En su momento, también se habló de un romance entre Florinda Meza y Carlos Villagrán en la vida real.

Sobre ello, Villagrán confirmó que ocurrió cuando él estaba casado y que fue algo de poco tiempo. “No fue algo grandioso, fue algo así de ser un poquito más que amigos”, declaró en el programa “Al rojo vivo”.

Por su parte, Florinda Meza también fue consultada sobre esa relación. Y desmintió que, debido a un ‘affair’ con Villagrán, el actor haya salido del elenco de “El chavo del 8″.

“Carlos se fue porque le ofrecieron algo mejor”, afirmó. Al ser consultada sobre si estuvo con Villagrán, a su paso por el programa de Adela Micha dijo:

“Roberto era un hombre muy inteligente. ¿Me imaginas a mí con un pend...? Por eso no quiero hablar... Yo debo ser un nombre muy rentable, porque cada vez que les va mal, me mencionan“, sentenció Meza.