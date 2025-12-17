Sí, cada vez falta menos para el retorno de “The Pitt” con su nueva temporada y HBO MAX va soltando poco a poco nuevos detalles del drama médico protagonizado por Noah Wyle. Este martes, compartió en YouTube el esperado tráiler oficial.

El clip de casi dos minutos de duración inicia, con tomas aéreas del doctor Michael Robinavitch llegando al Hospital de Urgencias de Pittsburg en su motocicleta, pero antes supera una ambulancia que pasa sobre un puente.

Esta segunda temporada de la serie de HBO MAX ocurre en la jornada correspondiente a un 4 de julio, día en que se celebra la Independencia de los Estados Unidos de Norteamérica.

Sobre eso precisamente habla la jefa de piso Dana Evans en los primeros segundos del clip. Cabe recordar que en la temporada 1, la oficial fue golpeada por un paciente iracundo que reclamó más de una vez el no recibir atención a tiempo. La respuesta de los médicos fue que su problema no era lo suficientemente grave.

“Me tomé un tiempo, ¿y quién más vendría el fin de semana del 4 de julio?”, dice Evans. Lo cierto es que todos los integrantes del elenco aparecen a lo largo de este tráiler.

Otro detalle que salta a la vista es que en la sala se encuentra la reemplazante temporal del doctor Robi, interpretada por Sepideh Moafi. “Solo me cubrirá mientras tomo un breve sabático”, dice el jefe del Pitt cuando un enfermero le dice que “su reemplazo llegó temprano”.

El personaje de Moafi acompaña al doctor Robi afuera del hospital a recibir un paciente y le comenta que tiene “ideas para mejorar el funcionamiento” del departamento. De pronto el paciente grita desaforado. “¿Puedes comentarme tus ideas?”, le dice Robi a su reemplazo temporal.

EL DOCTOR LANGDON A PENITENCIA

Otro detalle que podemos ver en este tráiler es que el doctor Langdon (Patrick Ball) ha vuelto. Mochila en hombros y camiseta oscura encima, está listo para trabajar como antes, pero grande es la sorpresa cuando el doctor Robi lo manda a penitencia: “te necesito en urgencia”.

En la primera temporada, Langdon fue descubierto robando medicinas, algo que el jefe del Pitt consideró grave y motivo de expulsión.

“Te cubriremos aquí, lo hemos hecho por meses”, dice Robi al explicar su decisión.

Este tráiler deja claro que el doctor Robi cumple este 4 de julio su último día antes de irse de descanso. Nadie puede creerlo porque saben de su adicción al trabajo.

“Trata de escapar de viejos fantasmas”, dice Dana Evans sobre el descanso de Robi. Luego, el doctor Abott (Shawn Hatosy) le pregunta con ironía: ¿Seguro que puedes manejarlo? cuando su amigo y colega le dice que todo será “un tiempo para la auto reflexión.

Por si fuera poco, ese 4 de julio colapsa el sistema de cómputo. Toca trabajar en modo análogo.

Puede verse también que el doctor Robi le reclama a su sucesora, aparentemente, algo más de pragmatismo. “Eres un alma muy empática, pero este es urgencias. No es para débiles de corazón”, sustenta.

“¿Qué necesitas para recuperar algo de empatía básica?”, le responde ella.

Luego de esto, el tráiler de la temporada 2 de The Pitt deja ver, como era de esperarse, mucha acción, adrenalina, gente al borde de la muerte, y muchos de nuestros actores preferidos intentando salvarlos.

¿CUÁNDO SE ESTRENA LA 2DA TEMPORADA DE THE PITT?

La segunda temporada de The Pitt se estrena en HBO MAX Latinoamérica el próximo 8 de enero. Irá un capítulo nuevo cada jueves.