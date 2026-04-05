Solo aquellos que han sido alguna vez líderes o jefes de equipo pueden decir lo que se siente tener las expectativas de mucha gente detrás. El problema es mayor si tu ámbito de trabajo es el médico, es decir la salud. Y las cosas se tornan más complejas si hablamos de un área de emergencias en un hospital como el de Pittsburgh (Estados Unidos). Aquí es dónde transcurre la serie “The Pitt”.

Emitido el episodio 13 de su temporada dos, el drama médico creado por R. Scott Gemmill y que sale bajo las pantallas de HBO MAX ha ido poco a poco acercándose al filo del acantilado. ¿A la cabeza de todo? Nada menos que su jefe de emergencias, el doctor Michael ‘Robby’ Robinavitch (interpretado notablemente por Noah Wyle).

Como se sabe, cada temporada de “The Pitt” contiene 15 episodios que grafican las horas de trabajo de un turno en Emergencias. En esta ‘fosa’ no hay respiro ni en la primera hora, menos aún en la última. Así, pues, Robby, debe cargar no solo con las dificultades de liderar un equipo sumamente diverso y no siempre al mismo nivel, sino también con sus propios ‘issues’. El doctor, ensimismado en sus convicciones y capacidad profesional, nunca explotó tanto como en esta segunda temporada.

El doctor Langdon a punto de tirar la toalla. No se siente respaldado en su regreso al la fosa del Pitt. / Warrick Page

En el episodio 13, Robby y equipo se aprestan para entregar sus reportes al turno de noche, liderado por el doctor Jack Abbott (el siempre fresco Shawn Hatosy). Antes de eso, sin embargo, hay dos o tres nudos difíciles de desatar. El primero: el doctor Robby lucha por no mandar al diablo sus vacaciones de tres meses (aunque él las llama un retiro espiritual). Nadie, sin embargo, cree que el galeno será capaz de soportar ceder la batuta por tanto tiempo. Un ‘workaholic’ como él quiere dejar todo impecable y ordenado, pero nada es como uno espera.

El drama médico que emite HBO Max enfoca en su episodio tres algunas definiciones importantes. La doctora Samira Mohan (Supriya Ganesh) está en su peor momento y ya es incapaz de ocultarlo. A sus problemas familiares se les suman dos casos de pacientes que pierde de control. Robby se percata con facilidad y suma, pues, otro peso a esa mochila imaginaria que carga antes de sus ‘vacaciones’.

A esto habría que sumarle que el doctor Langdon parece querer tirar la toalla. Desde su controvertido retorno –resistido por el propio Robby- se ha sentido inseguro, poco respaldado y cuestionado específicamente por la doctora Santos, quien lo ha emplazado a decir públicamente que en el pasado robó medicinas del Hospital para su consumo personal.

También, el joven médico James Ogilvie (Lucas Iverson) ha pasado por un suceso triste y común para los ‘nuevos’: sufre la muerte de un paciente y ha entrado en duda. ¿Está en lo correcto? ¿Debe dejarlo todo e irse a… pediatría? Su brillantez parece ser inversamente proporcional con su seguridad en sí mismo. Pero felizmente ahí tiene al lado a Whitaker para que lo aconseje como si se tratase de un experto.

Hay otro elemento que no queda de lado en este episodio 13 de la temporada 2 de “The Pitt”. La jefa de enfermeras Dana Evans (Katherine LaNasa) viene de protagonizar en el episodio anterior una tremenda discusión con Robby. Sí, la que parecía la dupla más fuerte de la ‘fosa’ se vino abajo cuando el jefe de Emergencias descubrió que Dana había inyectado una sustancia sumamente peligrosa a un paciente que atacó a una practicante. Aunque apoyó la defensa, la regañó porque el hecho demostró que su ‘mano derecha’ tiene siempre en su bolsillo una especie de ‘arma’ con la que puede causarle daño a una tercera persona.

Ogilvie, derrotado porque se le murió su primer paciente a cargo. ¿Renunciará a Emergencias? / Warrick Page

La discusión del episodio anterior, realizada en tres tiempos, quebró la relación entre Robby y Dana, por lo que en el capítulo 13 no es la misma. Hay intercambios fuertes de palabras, desconfianza y miradas inconformes. La enfermera, una voz de experiencia, se ha percatado desde la primera hora del turno que Robinavitch está exhausto y debe irse de viaje de inmediato.

“Termina con la mierda que te molesta y vete de aquí”, le dice ella.

“No puedo”, responde él.

“Cuando mis hijos actuaban así les daba tiempo fuera del cuarto”, dice Dana.

“No eres mi madre”, dice Robby.

“Pues necesitas una”, reacciona ella.

“No necesito una. Ya tuve una y se fue. No necesito otra y se fue. Necesito una persona que lleve bien este lugar mientras yo no esté”, se defiende Robby. Y Dana, simplemente, lo vuelve a echar.

El rostro de Robby, dos horas antes de salir de vacaciones por tres meses es de derrota. El doctor siente que todo se le va de las manos y, peor aún, cree que su reemplazo, la doctora Baran Al-Hashimi (Sepideh Moafi) no tiene la capacidad para dirigir al equipo.

Pero, siendo sinceros, Robby duda de muchas cosas más. Teme que el doctor Langdon (Patrcik Ball) recaiga en su adicción a las medicinas. Que su amigo Duke no entienda lo complejo y difícil de sus resultados médicos, pero, sobre todo, que sus aprendices Javadi y Whitaker no estén a la altura.

Tras escucharlo, la jefa de enfermeras Dana Evans, le asegura:

“Nos las arreglaremos hasta que vuelvas. Siempre lo hacemos”.

Así, el doctor Robby sentencia dejando un halo de incertidumbre.

“¿Sí? ¿Y qué tal si no vuelvo?”.

LO QUE SE VIENE

A continuación, mira el avance del episodio 14, penúltimo de la segunda temporada de “The Pitt”, que se estrenará el jueves 9 de abril por la noche vía HBO Max.